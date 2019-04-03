Никиту Панфилова снова заберут в полицию Актер Никита Панфилов снимается в новом сериале для НТВ под названием «Лихач», премьера которого запланирована на 2020 год.

Его герой – смелый и неподкупный полицейский, решивший навести порядок в своем родном городе. Сейчас сериал снимают в павильонах в Санкт-Петербурге, но прошлой осенью часть съемок проходила на натуре в Сочи.

– Мы снимали в октябре и ноябре, – рассказал Никита Панфилов. – Отдыхающих было мало, но погода стояла теплая, и вокруг все еще было зелено. В один из погожих дней я даже разочек искупался.

Автор: ИА «Столица»