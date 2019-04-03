Корчевников восстанавливает храм своего святого Ведущий проектов «Судьба человека» и «Далекие и близкие» на телеканале «Россия», генеральный директор и генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников восстанавливает церковь в селе Старицы Тверской области.

Это храм святых благоверных князей Бориса и Глеба, который долгие годы находился в заброшенном состоянии, но при этом на стенах чудом сохранились уникальные фрески. С тех пор как Борис Корчевников взялся курировать восстановление храма, дела пошли на лад. На специально открытый для сбора средств расчетный счет поступают пожертвования как от местных жителей, так и от зрителей телепередач Корчевникова со всей страны. Ремонтные работы идут полным ходом, реставрируется роспись на стенах церкви.

– Спасибо каждому, кто участвует в этом деле, – говорит телеведущий. – Стараюсь поминать каждое имя, которое высвечивается в СМС. 15 мая, на день памяти святых Бориса и Глеба, надеюсь, со многими увидимся в этом храме.

Автор: ИА «Столица»