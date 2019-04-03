Равшана Куркова «списала» Мавлюду со своей бабушки На Первом канале закончился показ второго сезона сериала «А у нас во дворе». В главных ролях – Сергей Пускепалис и Равшана Куркова. Их герои – теперь уже семейная пара – пытались разобраться в сложных детективных историях и в своих чувствах, преодолеть разницу менталитетов.

– Когда предложили снимать второй сезон, все, не раздумывая, согласились, – рассказала режиссер сериала Ольга Музалева. – У Сергея Пускепалиса был сложный график – он занят на год вперед. Мы искали окна в его расписании, снимали с большими перерывами. Но в итоге у нас все получилось.

А Равшана Куркова утверждает, что работать с Пускепалисом – мечта любого артиста.

– Он один из лучших артистов, которых я когда-либо знала и с которыми мне посчастливилось сниматься, – призналась нам актриса. – Что же касается моей героини Мавлюды, то все ее привлекательные черты – честность, неравнодушие, порядочность, внутренняя сила, деликатность, трезвый взгляд на вещи, широта души, внутренний стержень, трудолюбие – знакомы мне с детства, всеми этими качествами обладала моя бабушка. У нее было трое детей, она всю жизнь проработала врачом, помогала многим людям. Решительная, справедливая, мудрая, сильная, честная, добрая – вот откуда «родилась» моя Мавлюда. Жаль только, что бабушка с моей героиней так и не успела познакомиться…

Автор: ИА «Столица»