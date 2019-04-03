Потеряли режиссера, но не «Ищейку» Как стало известно из надежных источников, один из лидеров симпатий зрителей Первого канала – сериал «Ищейка» – получит свое продолжение.

Напомним, что режиссер Дмитрий Брусникин, снимавший этот фильм, летом прошлого года ушел из жизни, и третья часть детектива в эфир вышла уже после его смерти.

Как удалось узнать, заниматься организацией работы по съемкам четвертого сезона «Ищейки» будут Дарья Лаврова и Филипп Брусникин (сын Дмитрия Брусникина). Оба занимались этим проектом и раньше – в качестве продюсеров. Съемки начнутся ближе к концу весны, и в главной роли следователя Александры Кушнир мы, конечно же, снова увидим неподражаемую Анну Банщикову.

Автор: ИА «Столица»