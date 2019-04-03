Актеров «Улетного экипажа» готовят к полету

После того как на канале СТС с большим успехом прошел второй сезон комедийного сериала «Улетный экипаж», тысячи телезрителей поспешили выразить свое возмущение: почему у полюбившейся картины не будет продолжения?

3 апр. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4493 (6198) от 3 апр. 2019

Напомним, что изначально был запланирован только один сезон, но хорошие рейтинги сериала заставили продюсеров взяться за продолжение. Однако было объявлено, что второй сезон уж точно будет последним. И вот буквально на днях стало известно: третьему сезону «Улетного экипажа» – быть! 

Актеров обзвонили и оповестили о грядущих съемках. Снимать, скорее всего, начнут летом, а зрители смогут встретиться с любимыми героями уже осенью. Тем не менее тот факт, что продолжение будет, уже приятен сам по себе.

Автор: ИА «Столица»