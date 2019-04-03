Актеров «Улетного экипажа» готовят к полету После того как на канале СТС с большим успехом прошел второй сезон комедийного сериала «Улетный экипаж», тысячи телезрителей поспешили выразить свое возмущение: почему у полюбившейся картины не будет продолжения?

Напомним, что изначально был запланирован только один сезон, но хорошие рейтинги сериала заставили продюсеров взяться за продолжение. Однако было объявлено, что второй сезон уж точно будет последним. И вот буквально на днях стало известно: третьему сезону «Улетного экипажа» – быть!

Актеров обзвонили и оповестили о грядущих съемках. Снимать, скорее всего, начнут летом, а зрители смогут встретиться с любимыми героями уже осенью. Тем не менее тот факт, что продолжение будет, уже приятен сам по себе.

Автор: ИА «Столица»