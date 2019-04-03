Прекрасная Елена водит за нос поклонников Актриса Елена Ксенофонтова, исполнительница роли хозяйки отеля Элеоноры Андреевны в сериале «Отель Элеон», по секрету сообщила: зрителям не стоит прощаться с ее героиней.

Тем самым она косвенно подтвердила разговоры о том, что вскоре может появиться полнометражный фильм по мотивам картин «Отель Элеон» и «Гранд».

– В «Гранде», который сейчас идет, я не участвую, но это не значит, что зрители должны забыть Элеонору Андреевну, – подсказывает актриса. – Вот такую интрижку пока могу запустить, но большего говорить не буду – пусть зрители сами решают, как быть с этой новостью!

Автор: ИА «Столица»