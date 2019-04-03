Сходил в Гималаи попить чайку Иван Рудаков, которого зрители знают по сериалам «Энштейн. Теория любви», «Кухня», «Мата Хари», «Манекенщица», «Ланцет», покорил Гималаи. И попутно спас иностранных туристов.

– В СМИ было сообщение о том, что группа россиян спасла на перевале в Непале китайских туристов, – рассказывает актер. – Так получилось, что я как раз был в этой группе. Мы прошли очень сложный маршрут «Кольцо Аннапурны» – он насколько популярен, настолько же и опасен. И именно во время нашего восхождения в Гималаях прошли аномальные осадки – выпал снег. В холод и метель нам посчастливилось согреться чаем – мы его пили в специальном чайном домике на высоте 5416 метров. Это было самым экзотическим чаепитием в моей жизни.

По дороге мы обнаружили заблудившихся туристов – китайских и из Новой Зеландии. Некоторые из них получили обморожения и были эвакуированы на вертолете, который мы вызвали в указанное место. Остальные вместе с нами успешно спустились в долину.

Автор: ИА «Столица»