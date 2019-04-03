Машков увековечит память Табакова Владимир Машков официально объявил, что осенью этого года в Москве состоится фестиваль памяти Олега Табакова «Атом Солнца».

На нем планируется проведение различных мастер-классов от именитых учеников Олега Павловича, будут показаны поставленные им спектакли, а руководители успешных театров поделятся со студентами секретами своего менеджмента. В данный момент составляются программа фестиваля и список его участников.

«Атом Солнца» будет проходить с октября по декабрь и обещает стать большим культурным событием в жизни страны.

Автор: ИА «Столица»