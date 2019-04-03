2005‑й: В центре «Тайфуна» и Всемирного прощения Накануне 30-летия «Вадивостока» мы продолжаем публиковать фотовоспоминания о пройденном пути. Пройденном всеми вместе: нашей газетой, нашими верными читателями, нашим городом и краем, нашей страной.

Фотохроники с 1989-го (это, напомним, год основания «В») по 1998 год вы можете найти в номерах за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября, 5 и 19 декабря 2018 года, 23 и 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 19 и 27 марта сего года.

А сегодня у нас в объективе – год 2005-й. Один из тех кусочков начала нулевых, про который можно сказать: ну, громких скандалов не было, и на том спасибо. В город вернулось регулярное водоснабжение (кстати, тайфуны в тот год Владивосток стороной не обходили, но и не заливали до состояния ЧС, хотя и этого городу хватало – традиционно плавали низины). Впервые в истории новогодних праздников на центральной площади во Владивостоке поставили не живую и не собранную из десятков живых елочек ель, а искусственную елку (и тем самым дали горожанам пищу для долгих разговоров: красиво это или нет). Впервые за много лет в столицу края вернулось большое кино: Владивосток стал местом действия корейского боевика «Тайфун», на улицах города велись съемки, и владивостокцев задействовали в массовке, а эпизодические роли сыграли Ефим Звеняцкий, Виктор Галкин, Сергей Миллер (эта картина стала фильмом открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого»).

Как-то поутихли большие стройки, но, к примеру, обновили бывшую Тополиную аллею – высадили там новые деревца взамен вырубленных.

А еще 2005-й был годом 60-летия Великой Победы. И был парад. И шли в парадном строю еще живые наши ветераны – участники военных действий. В театре имени Горького к этой дате прошла премьера спектакля «Эшелон». А в июне мастер каллиграфии из Японии Мотида Цутому нарисовал на центральной площади Владивостока огромный иероглиф «дзе», что значит «всемирное прощение».

В гости к журналистам «В» в тот год приходили шахматист Гарри Каспаров, американский консул Джон Марк Поммершайм и еще много других гостей.

В этом году все возмущались растущей ценой на бензин – аж 15 рублей за литр, выходили на митинги против подъема тарифов ЖКХ. В Спортивной гавани из моря торчала расписанная разными малоприятными словами грудастая Русалочка, с которой охотно ныряли пацаны… Город словно затих на какое-то время, устав от политических и иных скандалов. Ненадолго, правда. Уже 2007-й был не за горами…

Уважаемые читатели, напоминаем, что снимки из архива «В», которые, конечно же, в 2000-х годах были цветными, в газете мы публикуем черно-белыми, чтобы показать, что это уже уходящая эпоха. Но в соцсетях на странице газеты «Владивосток» будем размещать уже цветные фотографии. Ведь время все же движется вперед…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ