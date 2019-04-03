Приморьем интересуются от Северной Европы до Южной Африки Полномочные посланники таких далеких и друг от друга, и от Приморья государств, как Норвегия и ЮАР, посетили на этой неделе Владивосток с официальными визитами. На их встречах с руководством Приморского края обсуждались возможности сотрудничества и развития связей с нашим регионом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия в России Руне Ресаланда 1 апреля принимал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Во время встречи стороны обсудили в том числе вопрос модернизации рыболовецких судов. Как подчеркнул Олег Кожемяко, сейчас, когда российский рыбодобывающий флот активно модернизируется, в том числе приморские предприятия строят крупнотоннажные траулеры и краболовы, они заинтересованы в сотрудничестве с производителями рыбопромыслового оборудования из Норвегии. Представитель североевропейской страны подтвердил такую возможность и выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-норвежских отношений.

На следующий день первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина провела официальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Южно-Африканской Республики в России Номасонто Марией Сибанда-Туси. Главной темой беседы стали вопросы, связанные с развитием отношений между нашими странами в сфере экономики и туризма.

По словам замглавы региона, сегодня в Приморье созданы хорошие условия для подобного взаимодействия. С каждым годом Владивосток становится все более привлекательным для туристов. Кроме того, в крае введены уникальные преференции в рамках режимов ТОР и свободного порта Владивосток и власти региона приглашают все заинтересованные южноафриканские компании работать в Приморье. Госпожа посол, в свою очередь, отметила, что развитие отношений с Россией – задача, поставленная президентом ЮАР.

Автор: Отдел новостей «В»