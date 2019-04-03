«Детям войны» компенсируют плату за капремонт Более 97 тысяч «детей войны» в Приморье компенсировали расходы на коммунальные услуги, информирует пресс-служба краевой администрации.

Отметим, что в бюджете Приморского края предусмотрено отдельное финансирование на реализацию закона о «детях войны». В частности, на компенсацию расходов этой категории граждан на коммунальные услуги из средств краевого бюджета направлено 79 млн рублей.

Как подчеркнули в департаменте труда и социального развития Приморья, сегодня в крае к «детям войны» относятся 97 тысяч приморцев, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Почти 16 тысяч из них ранее не являлись льготниками и не получали никаких выплат и компенсаций.

«С появлением нового закона эти пенсионеры получили возможность компенсировать на 100 процентов расходы на капитальный ремонт, а также оплату ЖКУ в размере 50 процентов», – уточнили в ведомстве.

Для «детей войны», проживающих в домах без центрального отопления, предусмотрели ежегодную компенсацию расходов на приобретение твердого топлива с учетом стоимости транспортных услуг для его доставки. Можно компенсировать и расходы на приобретение бытового газа в баллонах.

«Обязательное условие – отсутствие задолженности по оплате ЖКУ, взносам на капремонт или наличие соглашения по погашению такой задолженности», – напомнили специалисты.

Кроме мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере для «детей войны» предусмотрены денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны. Помимо этого законодательно закреплены льготы по транспортному налогу, а также право на первоочередной прием в стационарные учреждения социального обслуживания.

Автор: Отдел новостей «В»