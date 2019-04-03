Экологические проверки могут сделать внезапными Депутаты предлагают уточнить основания для проведения внеплановой проверки загрязнения воздуха. Инициативу Законодательного собрания Омской области, которая вносит соответствующие изменения в профильные федеральные законы, поддержали приморские парламентарии, сообщили в пресс-службе ЗС ПК.

– При выбросе вредных веществ в атмосферу необходима немедленная реакция контролирующих органов, поскольку из-за быстрого изменения качества воздуха впоследствии довольно сложно установить конкретные источники загрязнения, – пояснил депутат Законодательного собрания края Александр Тютерев. – Однако по действующему законодательству внеплановая выездная проверка может проводиться государственным экологическим надзором только после согласования с прокуратурой, получение которого, как правило, занимает два рабочих дня. Чтобы решить сложившуюся проблему, наши омские коллеги предлагают упростить процедуру проведения срочной внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Основанием для такой проверки должны стать официальные данные государственного мониторинга, поступившие в органы эконадзора и свидетельствующие о загрязнении воздуха.

По мнению разработчиков, законопроект позволит повысить эффективность государственного экологического надзора, будет способствовать выявлению и пресечению экологических правонарушений в области охраны атмосферного воздуха.

Как отметили депутаты, несмотря на относительную экологическую чистоту Приморского края в целом, на его карте есть точки, которые требуют постоянного мониторинга и контроля. Это, например, порты, занимающиеся перевалкой угля, крупные свиноводческие комплексы и другие предприятия.

Автор: Отдел политики «В»