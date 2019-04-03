Как пенсионеру подружиться со смартфоном «Мобильная академия» возобновила свою работу во Владивостоке. Занятия для пенсионеров, где обучают пользованию смартфонами, будут проходить в Приморском центре социального обслуживания населения (ПЦСОН) в течение шести недель, сообщает краевая пресс-служба.

Социальный проект рассчитан на людей старше 50 лет, которым только недавно пришлось взять в руки современный гаджет. На бесплатных курсах взрослым ученикам объясняют, как общаться с родными через мессенджеры, записаться к врачу через «Госуслуги», оплатить коммуналку с помощью банковских приложений и многое другое.

«Задача проекта – сделать возможности смартфонов понятными для пожилых людей. Мы помогаем старшему поколению приобщиться к цифровому обществу и тем самым значительно повысить качество своей жизни. Практика показывает, что ученики нашей академии становятся полноценными пользователями: начинают не только активно общаться в соцсетях и мессенджерах, но и осваивают полезные сервисы», – прокомментировали организаторы.

Особое внимание на занятиях уделяют вопросам безопасности при работе с мобильным Интернетом. По словам замдиректора ПЦСОН Марии Кузьминой, телефонные компании оказывают большую помощь в этом вопросе.

– Наши подопечные, как правило, люди немолодые. Иногда они очень доверчивые, иногда очень мнительные и, конечно, гораздо хуже молодых ориентируются в мире современных технологий, различного рода услугах. Все это играет на руку аферистам. После уроков мобильной грамотности пенсионерам проще обезопасить себя от мошенников и грамотно реагировать на сообщения, которые влекут списание денег с мобильного счета, – пояснила она.

Узнать о работе академии пенсионеры могут по «социальному» телефону 8(423)260-43-19 или в филиалах ПЦСОН в муниципальных образованиях края.

Автор: Отдел новостей «В»