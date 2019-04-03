Посылки стали легче и дешевле На треть выросла сумма таможенных платежей за международные посылки в Дальневосточном регионе после снижения норм беспошлинного ввоза товаров для физлиц: с 422 тыс. рублей в январе – феврале 2018 года до 562 тыс. рублей в январе – феврале 2019 года.

Всего в январе – феврале 2019 года в месте международного почтового обмена ДФО (на сегодня в округе функционирует только Владивостокский почтовый таможенный пост) таможенниками оформлено 343581 международное почтовое отправление (ввоз – 341553 шт., вывоз – 2028 шт.). По сравнению с тем же периодом прошлого года общее количество международных посылок увеличилось на 8 %.

В основном, как сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни, в регион товары почтой шли из Японии, Республики Корея и Гонконга.

Из Японии и Республики Корея чаще всего присылают одежду и обувь (в основном б/у), печатные издания, косметические средства и хозяйственную химию, пищевые продукты, посуду, электробытовую технику, предметы японской культуры и прочие товары домашнего обихода. Из Гонконга в основном пересылают недорогие товары: чехлы на сотовые телефоны, зарядные устройства, аксессуары для телефонов, очки, губки для мытья, бижутерию и т.п.

Напомним, что с 1 января 2019 года снизились стоимостные и весовые нормы для товаров, пересылаемых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в международных почтовых отправлениях. Без уплаты таможенных платежей одно физическое лицо в течение месяца может ввезти в посылке товары на сумму, не превышающую 500 евро, весом не более 31 килограмма.

Автор: Отдел новостей «В»