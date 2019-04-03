Что на субботнике ждать от управляющих компаний? Горожане, желающие присоединиться к акции чистоты и навести порядок на придомовой территории, могут обратиться в свои УК или ТСЖ, которые также примут участие в общегородском субботнике и обеспечат всех желающих необходимым инвентарем.

Как сообщает пресс-служба мэрии, гражданам предоставят саженцы, краску, песок для детских песочниц, землю и инвентарь. Заявку от дома сотрудники управляющих компаний просят направлять заранее.

Как уже писал «В», общегородской субботник пройдет во Владивостоке 20 апреля. В нем примут участие сотрудники городской и краевой администраций, думы города, Законодательного собрания Приморского края, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, управляющие компании, ТСЖ, гаражные кооперативы и многие другие.

Предприятиям всех форм собственности разосланы предписания о необходимости навести порядок на своих территориях.

Напомним, что в период весенней уборки управляющие компании обязаны своими силами провести уборку на чердаках и в подвалах многоквартирных домов. Кроме того, в их обязанность входит обследовать детские площадки на придомовых территориях, завезти свежий песок в песочницы и провести мелкий ремонт или покраску конструкций. В случае если ремонт нужен масштабный, то жителям нужно провести общее собрание и решить этот вопрос путем голосования.

Автор: Отдел новостей «В»