В мэрии формируют Совет общественных организаций и объединений Представители общественных организаций Владивостока выбирают тех, кто войдет в общественный совет при городской администрации. Новый орган будет представлять интересы обществ инвалидов, ветеранов, многодетных семей, национальных объединений и других организаций, сообщает пресс-служба администрации города.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения рассказали, что руководители общественных объединений краевого центра уже проголосовали за тех или иных представителей общественности, которые должны, по их мнению, войти в состав совета.

«Уже решено, что совет будет состоять из 17 человек. В него войдут почетные граждане, представители обществ ветеранов, инвалидов, «детей войны», садоводов, национальных объединений, Морского собрания и многодетных семей», – рассказала Ольга Михалева, начальник отдела по развитию общественного партнерства мэрии.

Создать такой совет было решено на прошедшей в марте встрече с активистами общественных объединений дальневосточной столицы. Планируется, что общественники будут регулярно собираться и оперативно решать вопросы с руководителями профильных управлений мэрии, заместителями и главой города.

Автор: Отдел новостей «В»