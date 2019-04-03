Олег Гуменюк: «У меня нет нимба над головой» Новый мэр Владивостока о городских проблемах, планах, мечтах и о том, что ему режет слух

Дума Владивостока 28 марта выбрала нового главу города. За Олега Гуменюка отдали голоса 23 депутата из 28 присутствовавших. На следующий день после выборов вновь избранный мэр дал интервью РИА VladNews.

Не надо бояться, надо знать свою работу

– Олег Владимирович, еще раз поздравляем с победой в конкурсе! Вас выбрали из 51 кандидата. Что вы почувствовали, когда за вас проголосовало большинство депутатов?

– Ответственность. Люди оказали мне большое доверие. Понимаешь, что нельзя подвести тех, кто поднял руку за тебя. Приятно было слышать слова одного из претендентов, который вошел в тройку лидеров, о том, что он готов отдать голос мне.

– Кого еще можете отметить из своих соперников?

– Честно говоря, Александр Юртаев симпатичен мне своей харизмой, он такой человек, который искренне болеет за город. Это дорогого стоит.

– Может, вы его пригласите в качестве советника?

– Ну он и так по WhatsApp мне все время пишет свои предложения, переживает за город.

– Не страшно садиться в это, как некоторые говорят, «проклятое» кресло?

– Владивостоку в следующем году исполнится уже 160 лет, и постоянно же кто-то сидит в этом кресле! В принципе, чего бояться? Не надо бояться, надо знать свою работу и делать ее качественно.

– Александр Юртаев сказал, что слово «мэр» для Владивостока ругательное. А «чиновник», дескать, звучит гордо. А вы как предпочитаете, чтобы вас называли – мэром или главой?

– Вы знаете, мне все равно. Меня друзья начали называть Олегом Владимировичем, мне это ухо режет. Они думают, что так правильно, ведь я теперь при должности, а мне некомфортно. Друзья моих детей тоже начали меня по имени-отчеству звать. И разговаривают с другой интонацией. А я им говорю, что нимба у меня над головой нет. Вот лысина скоро появится, – смеется собеседник.

– Вы себя позиционируете как хозяйственника, а не политика. А как же будете выстраивать отношения с политическими элитами?

– Я понимаю, что мне придется контактировать со всеми партиями и надо к каждой найти подход. Естественно, все согласования проходят через думу. Но партии ведь не могут идти против интересов города. Если они это делают, значит, они против горожан, и горожане это увидят в первую очередь.

– Не секрет, что общественность во Владивостоке настроена оппозиционно. Это показали и сентябрьские выборы губернатора. Как думаете, вам удастся найти общий язык с населением? «Переманить» его на свою сторону?

– Я, допустим, не согласен, что оппозиционно. Если бы было так, наш новый губернатор не выиграл бы выборы с таким перевесом. Человек, придя в регион, за три месяца набрал больше 50 процентов голосов и выиграл в первом же туре. Показал, как надо работать, что может человек сделать за три месяца для того, чтобы в него люди поверили.

– Кстати о губернаторе. Все знают, что Олег Кожемяко вас поддерживает. А в чем конкретно заключается эта поддержка?

– Поддержка в первую очередь в решении социальных проблем в городе. Ведь чтобы их решать, нужны не только воля и желание работать, но и средства. Поэтому они выделяются прежде всего на социальные нужды населения. Еще поддержка бизнеса. Самое главное, чтобы в городе оставался сильный бизнес. Раньше такой поддержки от края не было.

Мы уже получили больше 10 млрд рублей субсидии из федерального бюджета на решение вопросов по питанию детей в школах, по строительству, по дорогам. Так что дотация на питание детей увеличилась. Мы смогли добиться, чтобы в школе можно было пообедать за 115 рублей. Когда можно было пообедать на такую сумму? На днях сам был в школе – цена обеда 115 рублей. Работа выстроена, дети питаются, молоко есть. Даже дают к молоку маленькие печенюшки бесплатно, это тоже приятно.

Собирал недавно компании, которые кормят детей, сказал: все должно быть согласно нормам. К ряду из них у нас есть претензии, и если это дальше будет продолжаться, то мы вынуждены будем с этими компаниями расстаться.

– Можете подвести какие-то итоги за время вашей работы в качестве исполняющего обязанности главы города? Что-то уже удалось решить?

– Самое главное то, что проведены уже три экспертизы по новым детским садам, и у нас даже есть даты, когда мы начнем торги. Решить все вопросы по этим проектам должны были еще в 2018 году, и вот дело сдвинулось. На Крыгина, Кипарисовой и на Патрокле будут новые детсады.

Один в поле не воин

– Планируете ли вы кадровые перестановки в городской администрации? Уже прошла информация об увольнении трех вице-мэров…

– Никто их не увольнял, у них закончились контракты по всем юридическим нормам. Когда они шли работать, знали об этом. Я сам такое проходил. Если кто-то думает, что будет на муниципальной службе до пенсии работать, то это неправильно. В любой администрации есть определенный срок работы. Чиновник не навсегда пришел на одну должность. Закончился контракт – человек уже другую работу может себе найти. Я этих людей не знаю, я с ними не сотрудничал. Я знаю тех людей, которые со мной работают.

– Пока не можете назвать фамилии тех, кто придет на эти должности?

– Сейчас ряд претендентов проходят проверки. Когда они будут пройдены, мы обязательно анонсируем эти назначения в СМИ, и люди узнают. Как я могу говорить о сотрудниках, которые, возможно, будут работать? Именно возможно! Как я могу говорить о них до того, как они пройдут все проверки? На муниципальную службу устроиться сложнее, чем на государственную. Проверка идет от двух до четырех месяцев. Я сам проходил проверку два с половиной месяца. Настолько это сложная процедура. Я, может быть, и хотел бы видеть того или иного человека в своей команде, а при проверке окажется, что есть некие моменты, из-за которых ему нельзя занимать эту должность.

– Но каких-то своих людей вы уже позвали в мэрию?

– Да, я хотел бы видеть тех людей, на которых мог бы положиться в работе, потому что все-таки один в поле не воин. Работы будет очень много, и сложной. И мне нужны люди, которые понимают, что будут делать, на которых можно бы было опереться.

– Как насчет соцсетей? Планируете завести аккаунты в соцсетях и стать активным пользователем, как ваш предшественник Виталий Веркеенко? Доверите ведение аккаунтов пресс-секретарю или вообще не будете их заводить?

– Нет, не планирую. Интернет слишком доступен и не ограничен в выборе информации, все могут использовать против меня. Я захочу, допустим, рассказать что-то о своей частной жизни, а это может быть использовано в ущерб мне. Если я спортом занимаюсь, люди и так это знают, это доступная информация.

– Кстати, расскажите!

– Профессионально занимаюсь картингом, зимой – мотокроссом. К слову, последнюю гонку на озере Чан выиграл. Также много занимался автоспортом. В прошлом году на чемпионате по картингу стал четвертым по итогам года.

Учитываются интересы большинства

– В декабре 2018 года Владивосток получил статус столицы Дальневосточного федерального округа. Какие дивиденды мы уже получили от этого статуса и какие еще получим?

– От этого статуса дивиденды будут каждый год. Мы, уже забегая вперед, в 2020 год, готовим проектно-сметную документацию. Мы пересмотрели планы 2018 года и то, что было не выполнено, делаем. Сейчас уже готовится проектно-сметная документация по транспортным развязкам. Мы готовим экспертизу Рудневского моста, это очень важно. Планируется и ремонт моста на улице Фирсова. Также хотим построить мост через Вторую речку в районе улицы Гамарника, сейчас изучаем документы, которые нашли в архивах. Планов громадье, как говорится.

Покровский парк будем делать. Проект большой, на два года. Также построим спортивные и детские площадки, благоустроим дворы – больше 300! Представляете, какое количество? Все будет, деньги доведены. Для каждой площадки есть эскизный проект. И жители домов будут участвовать в приемке этих площадок – для того чтобы они понимали, что это их площадки. Объявили уже аукцион на проектные работы по реконструкции стадиона «Авангард» – это очень сложный проект со сложнейшей документацией. Также планируется строительство дома для переселения людей из ветхого, аварийного жилья. Земля есть, площадка есть, проектно-сметная документация есть.

– А жилье детям-сиротам? Они даже митинги проводили…

– Буквально на днях смотрели три квартиры для детей-сирот, в которых ведется ремонт, подрядчикам сделали замечания. Из 23 квартир, на которые выделены средства, по аукциону куплена 21 квартира. Я лично буду контролировать каждую квартиру, и дети-сироты получат отремонтированное жилье согласно социальным нормам.

– Вообще, в последнее время во Владивостоке проходит много митингов: то обманутые дольщики, то ученые, то зоозащитники, то дети-сироты… Возможен ли город без митингов?

– Ну сейчас время такое, люди выходят на митинги, думают, что все сразу может решиться. Это очень скользкая и опасная тема… Мы видим, как митинги уже используют в своих целях. Например, планировали строить социальные объекты, но были организованы митинги. А потом мы узнаем, для чего это было. Кто-то заинтересован был что-то другое построить. Я понимаю серьезность митинга, когда человек 400–500, 1000 приходит. А если собираются 15–20 человек, то и вы сами понимаете, что это за митинг. Город должен учитывать интересы большинства.

– Какие изменения ждут общественный транспорт города? Вы в думе достаточно резко выразились, сказали, что так больше продолжаться не может…

– У нас будет около 170 муниципальных автобусов, чтобы навести порядок в этой сфере, заставить бизнес быть конкурентоспособным по сравнению с нашим муниципальным транспортом.

Конечно, есть проблемы. Например, на остановках нет информационных табло. Проблема безналичного расчета в автобусах пока не решена. Автобусы должны быть чистыми, адаптированными для людей с ограниченными возможностями, в салонах должен работать климат-контроль, летом люди не должны изнывать от жары. Они платят деньги, чтобы доехать качественно и комфортно.

Мы собирались недавно с перевозчиками, и они подписали соглашение. Также мы изучаем пассажиропоток: я думаю, можно обойтись меньшим количеством автобусов, что приведет к большему порядку на дорогах.

– Это все реально сделать? И в какие сроки?

– Ну конечно. Надо ставить перед собой реальные задачи и решать их.

Легко ли наводить порядок в городе

– Неизбежен вопрос о дорогах. Как будет меняться во Владивостоке транспортная инфраструктура? И как будет решаться проблема пробок?

– Будет проводиться ремонт дорог, финансирование в этом году увеличено на 300 млн рублей. Всего на качественные автомобильные дороги у нас выделено 800 млн рублей (это средства федеральные, краевые и городские).

В этом году мы также отремонтируем 14 ливневок, а сначала в планах было 4. Это те ливневки, состояние которых беспокоило горожан на протяжении всей зимы. Кроме того, планируем сделать развязки, работаем над подготовкой документов для строительства парковок. Все пробки у нас из-за того, что машины стоят на обочинах дорог. Вот будем планировать, чтобы эти парковки появились.

– Платные?

– Ну а почему все должно быть бесплатным? Нигде такого нет, чтобы все было бесплатно.

– Многие владивостокцы мечтают о ВКАД. Давно об этом говорят, но пока ничего не сдвинулось с мертвой точки. На какой стадии сейчас находится проект и когда нам ждать долгожданную Владивостокскую кольцевую автодорогу?

– Понимаете, ВКАД – это очень большой проект, который требует времени и очень больших финансовых затрат. Естественно, ВКАД будет, пошло обсуждение, ВКАДом уже интересуются на федеральном уровне. Давайте вернемся на 10 лет назад. Тогда никто не верил, что здесь будут мосты. Потом говорили о невозможности завершения таких грандиозных строительств. То же самое, кстати, говорили про мост в Крыму: «Это невозможно, не получится». Но мост построен.

Знаете, говорить всегда легко. Вот кто говорит, тот пускай что-нибудь сделает. Например, когда обсуждают, что у нас город грязный. А вот каждый бы убрал около своего подъезда, сам бы что-то посадил или, увидев, что кто-то бросил колесо, сказал бы: «Ты колесо загрузи-ка назад, у тебя что, совести нет?» Целыми днями у нас город убирают, 14 пылесосов выходят на улицы, все чистится, убирается, колеса грузовиками вывозят по ночам. Чтобы не мешать днем, люди ночью в бригадах работают. Если бы этого не делалось, тут же пресса зашумела бы, что город погряз в грязи. А в прессе нет этого. Не могут сказать. Потому что каждый район видел бригады, которые работают уже по второстепенным дорогам.

– Вы озвучили планы по благоустройству набережной Спортивной гавани, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Когда конкретно ее будут ремонтировать?

– В этом году. С подпорной стенки со стороны моря полностью будем снимать мрамор, оштукатурим ее. Туалет на набережной планируем запустить в мае.

– Во Владивосток приезжает все больше туристов, это прекрасно. Но думаю, что и вы со мной согласитесь, им в нашем городе вряд ли комфортно. Есть планы в этой части?

– Ну, например, у нас есть планы по реконструкции такого объекта, как Токаревский маяк на Эгершельде. Работа небыстрая, пока планируем. Все эти непонятные ларьки, что там стоят, незаконны на 100 процентов. Бизнес, который там устроился, нас не слышит. Согласно закону мы имеем право забрать участок земли, отданный в долгосрочную аренду, если он используется не по назначению. Все предписания бизнесу мы сделали, а он все так же не реагирует. Значит, землю будем забирать, наводить там порядок. Планируем продлить туда маршрут автобуса. Поставим урны, договоримся с бизнесом, который поставит биотуалеты. Мы начали составлять проектно-сметную документацию дороги на маяк. Там есть место для еще одной видовой площадки и для остановки. Через год планируем сделать там тротуар и расширить дорогу.

Есть много нарушений со стороны частного сектора, все частные владения пристроены к дороге, и это наводит на размышления. После проверки мы сможем заключить, что там законно, а что незаконно. Мы понимаем, что раньше разрешения на строительство подписывались и выдавались непонятно как.

– Владивосток, как утверждает статистика, один из самых дорогих городов страны. Есть какие-то способы повысить уровень жизни горожан?

– Такие рычаги есть только у края. У города таких рычагов нет. Мы только можем поддержать бизнес в каком-то направлении, стать инвестором для какой-нибудь детской или спортивной площадки, доступной для всех. Еще можем заставить бизнес правильно торговать, убрать торговые точки, незаконно поставленные. У нас уйма гаражей, которые портят весь вид. Сегодня на территории Владивостока выявлено уже 177 незаконных гаражей. И около 280 торговых объектов, которые вообще непонятно на каком основании там находятся. Это проблемы, которые будут решаться.

– Ваш предшественник вроде бы боролся с ними, сносил, но не успел, видимо, все, да?

– Здесь невозможно успеть, это борьба постоянная и ежедневная. Так же, как с рекламой. Вы посмотрите, что творится! Рекламу постоянно снимаем! И будем бороться с ней дальше, и антивандальной краской стены покроем. Кстати, сейчас очень хороший флешмоб идет, я смотрю в «Инстаграме»: люди выбирают пляж и убирают его. Я хочу поддержать это движение. Предоставлять таким людям хотя бы машину для вывоза мусора. Да, есть такие общественники, которым хочется сделать что-то для города, а не просто пропиариться. В «Инстаграме» они показывают, как было и как стало.

А как было? И почему? Почему вы, приезжая на отдых, все пачкаете? Или едет машина – из окна летит бутылка, пакет из-под чипсов. Но ведь только что по дорогам пылесос прошел – зачем так делать?

Мне хочется поддержать это движение по уборке, чтобы горожане подключились. Люди тратят деньги, чтобы купить пакеты, перчатки, тратят свое время. Почему бы не поддержать их хотя бы выделением автомобиля для сбора мусора? Мы готовы дать им грузовик, который подберет весь собранный ими мусор, а потом мы его увезем на утилизацию.

Без мечты нет жизни

– На первой пресс-конференции вы заявили, что с детства мечтали стать мэром. Сейчас эта мечта сбылась. Есть ли новая мечта?

– Вы знаете, мечта у человека есть всегда. Человек не может жить без веры и мечты. Если у человека нет ни веры, ни мечты, у него, наверное, нет жизни. Мечту можно озвучить, когда она сбывается. А до того мечта живет внутри, только близкие о ней могут знать. Нельзя останавливаться на достигнутом. Мне много чего хочется воплотить в жизнь. И для этого есть определенный срок, отмеренный мне жизнью и законом, и я постараюсь в этот срок максимально воплотить все то, что задумал.

– Что-то изменилось в вашей жизни после того, как вы стали мэром?

– Да ничего. Как и раньше, ухожу в 6.30 из дома и прихожу только в 22-23 часа. В воскресенье иногда выходной случается. В таком ритме я живу очень давно.

– Как родные и близкие отнеслись к новой работе?

– Они переживают. Они меня практически не видят. Дети у меня взрослые, раньше я с ними чаще общался, сейчас им не хватает общения со мной.

– А как вы обычно проводите время с семьей?

– Иду на тренировку с сыном. Или на свежем воздухе хочется посидеть, шашлыки пожарить за домом. Или просто поваляться дома. Дети пришли – накрыть стол или съездить в какой-нибудь ресторанчик, в шашлычную. Пообщаться, послушать, что у них происходит, какие у них проблемы.

– За границей любите отдыхать?

– Я и не помню, когда был последний раз за границей, это было очень давно, лет семь назад, если не больше. Практически постоянно работаю.

– Ну командировки-то будут, наверное?

– Вот командировку могу описать свою недавнюю. В Москву. Утром сел в самолет, вышел в столице в 11 часов, провел две встречи по пути, в машине, потом сходил в правительство, все решил и вечером, в 20.30, на самолет обратно. Приехал во Владивосток на следующее утро, сразу провел два важных совещания. Мне друг пишет: «А ты что, в Москву не ездил?» Я отвечаю: «Да нет, был. Вчера прилетел и улетел».

– Что ж, давайте заканчивать интервью, у вас наверняка много дел. Скажите, пожалуйста, напоследок: за что вы любите Владивосток?

– А за что его можно не любить? Все города чем-то похожи на другие. Но у Владивостока есть своя изюминка, он неповторим. Этот бриз морской и запах йода… А когда после зимы сходит лед, мы видим, насколько вода чистая и прозрачная. И мы ведь понимаем ценность этого города только тогда, когда уезжаем отсюда на долгий срок! Я шесть лет прожил в Амурской области и знаю, что это такое, когда рядом нет моря. Это тот горизонт, когда ты не видишь края земли, это то соединение неба и воды, кроме которого нет ничего. Глаза отдыхают. И эти чайки, которые иногда покрикивают, и блеск этой воды… Если вы во Владивостоке родились, вы все это понимаете!

Автор: Мария СТЕБЛЯНКО, РИА VladNews