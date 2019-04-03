Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России Чтобы выяснить, жителям какого региона больше всего везет в «Русское лото», распространители проанализировали, основываясь на своих данных за 25 лет, сколько «лотерейных миллионеров» проживает в каждом из субъектов РФ, сообщает «РБК».

Лидирует Санкт-Петербург. В 18 районах города проживают 64 «лотерейных миллионера». Среди них – семья пенсионеров, которой удалось выиграть 500 млн руб. в новогоднем тираже.

На втором месте – Краснодарский край, где на каждый район приходится два «лотерейных миллионера».

Третью строчку списка везучих регионов занимает Челябинская область, в каждом районе которой по миллионеру, а в некоторых – по два. На четвертом месте – Москва, где на 125 районов приходится 144 «лотерейных миллионера». Пятерку удачливых замыкает Крым.

В списке невезучих лидирует Еврейская автономная область, ни один из жителей которой за 25 лет существования «Русского лото» не получил семизначный выигрыш. Не везет в лото и жителям Магаданской области, Республики Алтай, Карачаево-Черкесии и Ненецкого автономного округа.

Автор: Отдел новостей «В»