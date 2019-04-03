Внимательный читатель всегда в выигрыше Акция «Внимательный читатель», посвященная 30-летию «В», продолжает свою работу.

На прошедшей неделе у нас снова был «подаркопад»: мы разыграли два основных приза (билеты в театр имени Горького и в Приморскую филармонию) и несколько поощрительных, в частности, книгу Енэко Тоидзуми «Сирень и война» и книги писательницы Татьяны Таран «Сбыча мечт» и «Никто не ангел».

Поздравляем всех наших победителей, получивших свои призы в прошлую пятницу, 29 марта: Наталью Николаевну, Надежду Кимовну, Зинаиду Николаевну, Елену Юрьевну и Людмилу Анатольевну. Надеемся, наши подарки доставили вам удовольствие.

И мы продолжаем! В свежем номере толстушки вам нужно найти фразу «Стали табором цыгане» (не в этом тексте) и в четверг, 4 апреля, позвонив нам по телефону 2-415-625 с 11.00 до 11.15, рассказать, в каком тексте и на какой полосе вы ее нашли.

Мы примем все звонки, и затем жребий выберет счастливчика, которому достанутся билеты на концерт великолепного цыганского ансамбля «Джелем» в Приморской краевой филармонии (благодарим филармонию за предоставленный приз!). Билет можно забрать в редакции в пятницу, 5 апреля, с 11 до 15 часов. Билеты на дом мы не привозим. Удачи вам!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ