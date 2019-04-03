Тайвань и Владивосток свяжет регулярный авиамаршрут Международный аэропорт Владивосток перешел на летнее расписание полетов, в котором появились новые направления и увеличено количество рейсов по самым популярным маршрутам.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, впервые открывается регулярное сообщение с Тайванем. Рейсы по маршруту Владивосток – Тайбэй с 24 мая будет выполнять авиакомпания S7 Airlines с частотой один раз в неделю.

На китайском направлении планируется увеличение частоты рейсов. Авиакомпания China Southern возобновит рейсы в Харбин и Шэньян, «Уральские авиалинии», «Аврора», S7 Airlines и NordStar продолжат выполнять рейсы в Пекин, Санью, Яньцзи, Харбин, Муданьцзян, Шанхай, Чанчунь и Гонконг. Кроме того, аэропорт ведет работу по привлечению новых китайских авиакомпаний, приход которых возможен уже в летнем сезоне 2019 года.

Также в летнем сезоне новые рейсы из Владивостока планируются на южнокорейском направлении. Уже в апреле авиакомпания JEJUair открывает регулярный рейс Владивосток – Муан с частотой полетов четыре раза в неделю. Еще один южнокорейский перевозчик планирует увеличение частоты рейсов в Сеул.

Количество рейсов в Японию относительно прошлого летнего сезона возрастет в два раза. Рейсы в Токио будут выполнять авиакомпании «Аврора» и S7 Airlines. Суммарно частота увеличится до двух раз в день. Возобновится рейс авиакомпании в Осаку, на направлении в Саппоро частота полетов увеличится до трех раз в неделю.

Количество рейсов в Бангкок увеличится также почти в два раза. Программа туристических чартерных рейсов в Юго-Восточную Азию также будет представлена популярными маршрутами – Утапао, Пхукет, Камрань и Краби, полеты на которых будут выполнять авиакомпании AZUR Air, Royal Flight и Pegas Fly. Авиакомпании Air Koryo и Uzbekistan Airways продолжат выполнять регулярные рейсы в Пхеньян и Ташкент.

Автор: Отдел новостей «В»