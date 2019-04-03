Оглашение приговора Игорю Пушкареву перенесли на 3 апреля Тверской суд Москвы перенес дату заседания по оглашению приговора экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву, экс-директору компании «Востокцемент» Андрею Пушкареву и экс-директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову, сообщило РИА VladNews.

Оглашение приговора назначено на 3 апреля на 11.00 (время московское). Ранее заседание Тверского суда было назначено на 2 апреля.

В понедельник, 1 апреля, Игорь Пушкарев на своей странице в социальной сети опубликовал пост, где рассказал о непростом предыдущем месяце и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

«Откровенно говоря, для меня предыдущий месяц был непростой. Как говорится, ждать и догонять сложнее всего, – написал он. – Онлайн-трансляцию из зала суда в Москве будет вести информационное агентство VladNews.ru. Ждать осталось недолго, присоединяйтесь.

P.S. Читаю ваши комментарии, вижу и чувствую вашу поддержку, она для меня опора и подмога, которая придает сил и веры».

Автор: Отдел новостей «В»