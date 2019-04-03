Военкоматы хотят призвать почти 10 тысяч дальневосточников На Дальнем Востоке стартовал весенний призыв. Комиссары Восточного военного округа планируют призвать более 9,5 тысячи новобранцев, из них порядка 7,7 тысячи будут направлены для прохождения службы в соединения и воинские части ВВО.

Так, сухопутные войска пополнят около 5,5 тысячи новобранцев, подразделения армии ВВС и ПВО – около 800 срочников, Тихоокеанский флот – более тысячи человек, в том числе около 500 призывников направят в учебные воинские части. В подразделения железнодорожных войск прибудут около 400 молодых людей, уточнили в пресс-службе ВВО.

Напоминаем, что в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях призыв на военную службу осуществляется один раз в год с 1 мая по 15 июля. На территории Восточного военного округа это коснется жителей 24 районов в пяти субъектах Российской Федерации, в частности, в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях и Чукотском автономном округе.

Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации, 240 призывных комиссий муниципальных образований.

Помимо этого, для отправки граждан, призываемых на военную службу, подготовлены 10 сборных пунктов субъектов РФ и 148 призывных пунктов.

На четырех военных аэродромах округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, развернуты пункты приема и отправки личного состава.

Автор: Отдел новостей «В»