Трофеи, добытые в бою Каким и чьим оружием воюют террористы на Ближнем Востоке

Необычный воинский эшелон прибыл на прошлой неделе во Владивосток. На открытых железнодорожных платформах и в крытых вагонах через всю Россию везли захваченные на Ближнем Востоке в боях с террористами оружие, боеприпасы и технику.

Это около 500 экспонатов – стволов, клинков и бронемашин промышленного и самодеятельного производства, которые использовали боевики против мирного населения, регулярной армии Сирийской Арабской Республики и командированных в братскую страну российских военнослужащих. Теперь все это смертоносное оружие не представляет для людей опасности, но знать, чем воевали «черные исламисты» и откуда им поставляли вооружение, надо.

Перелом. Как на Курской дуге

Подвижной состав из 20 вагонов и платформ – специальный поезд-музей с передвижной выставкой в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом» – на перроне железнодорожного вокзала под звуки военных маршей встречали тысячи жителей и гостей Владивостока: убеленные сединами ветераны, воспитанники детских военно-патриотических клубов, курсанты, бойцы из 55-й отдельной бригады морской пехоты и моряки из экипажей надводных кораблей Приморской флотилии.

Собравшихся приветствовали заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Виктор Мисковец и заместитель командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Денис Березовский. Они объяснили, с чем связано такое название эшелона. В 1943 году наша страна нанесла на Курской дуге сокрушительный удар Германии, совершив коренной перелом во всей Второй мировой войне. И сегодня российские силы нанесли столь же неотразимый удар по международному терроризму в Сирии, разгромив наиболее сильные и опасные группировки террористов. Представленные трофеи являются тому наглядным подтверждением.

– Мы показываем боевую технику, тяжелое и стрелковое оружие, инженерные и химические боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, – рассказал командир эшелона полковник Андрей Степанов. – Все они были в реальных сражениях и являются настоящими трофеями. На многих из них видны следы от пуль и осколков снарядов. Замечу, что террористы не бросали оружие – наши бойцы захватили его у сдавшихся или уничтоженных боевиков. Поэтому главная цель нашей акции – показать мужество и героизм российских солдат, воевавших в Сирии.

Боевиков вооружали всем НАТО

Прибывший эшелон был разделен на несколько тематических экспозиций. Особый шок у зрителей вызывает информация о производителях оружия. В поставщиках числятся страны НАТО во главе с США, Германией, Бельгией, Англией и Францией, страны из бывшего Варшавского договора, включая Чехию, Болгарию, Словакию и Польшу, ближневосточные соседи, такие как Израиль, Саудовская Аравия, Турция и Ирак. Террористы получали вооружение не только со складов, но и прямо с заводов-изготовителей. Вместе с огромными запасами боеприпасов.

А есть и совсем «экзотические» поставщики. К примеру, танк Т-55 с блоками динамической защиты был произведен в Грузии и оттуда же через Турцию попал к бандитам. Или бронеавтомобиль «Пантера F-9», который выпустили в Объединенных Арабских Эмиратах.

– Тех, кто в нем находился, постигла суровая кара, – сказал сержант-контрактник Артем Литвинов. – Танк был отбит у врага четыре месяца назад. Его боковую броню в 6 мм прямым попаданием пробил 125-миллиметровый танковый снаряд. Внутри все высекло осколками и создалось повышенное давление. Весь личный состав из 12 головорезов сгорел заживо.

Многие образцы оружия и техники самодельные. В их числе укрепленный броневыми листами и установленным в кузове зенитным пулеметом пикап Jeep Grand Cherokee. Его использовали террористы-смертники, за что среди российских военных получил прозвище «джихад-мобиль». К самоделкам относятся несколько экземпляров ракетно-артиллерийского и минометного вооружения, даже систем залпового огня.

Некоторые образцы трофейной техники хоть сейчас можно использовать. Это бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, который применяли курды в боях с исламистскими вооруженными формированиями, деятельность которых запрещена в России и во многих других странах. В рабочем состоянии БМП турецкого производства

ACV-15, машины для разминирования местности и для прокладки подземных тоннелей, выпущенные в азиатских странах.

И хотя многочисленные пулеметы, гранатометы, автоматы и пистолеты, ножи и сабли в руки брать не разрешалось, на их фоне фотографироваться не возбранялось, чем и воспользовались многие посетители.

– Познакомиться с экспозицией «Сирийский перелом» пришла большая группа ветеранов и действующих сотрудников правоохранительных органов, – рассказал корреспонденту «В» полковник милиции в отставке Федор Асалханов. – Отряды спецназначения и сводные отряды милиции УВД Приморья принимали активное участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Террористы в Чечне и Дагестане также использовали оружие всех мастей. Поэтому было интересно, чем сейчас вооружены бандиты. Боевики в Ираке и Сирии имели в своем распоряжении первоклассное оружие. Несмотря на это, российские военные разгромили эти орды, освободили народы и вернули власть законному правительству. Кстати, в этой арабской республике и сейчас несут службу наши коллеги – военные полицейские. Хочу пожелать всем российским военнослужащим с честью завершить свои служебные командировки на войну и живыми-здоровыми вернуться домой.

Участники боев стали экскурсоводами

В роли экскурсоводов «Сирийского перелома» выступали военнослужащие Восточного военного округа. За плечами каждого из них участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. Кто-то был в командировке на этой войне несколько раз. У всех есть боевые награды. Они лучше других имеют представление о находящемся в эшелоне оружии и боеприпасах.

В одном из вагонов развернута выставка военных художников и фотожурналистов, которые запечатлели на полотнах и в фотокадрах страшную картину войны.

В другом к потолку подвешены беспилотные летательные аппараты боевиков.

– Именно такие БЛА участвовали в декабре 2017 года в воздушных нападениях на российскую базу воздушно-космических сил России в Хмеймиме. Конкретно этот образец захвачен на земле у боевиков, – рассказал корреспонденту «В» начальник службы беспилотной авиации 35-й общевойсковой армии в Приамурье капитан Владимир Чиверь. За его плечами две командировки по полгода и столько же по четыре месяца. Командира и весь личный состав наградили орденами Мужества, медалями Суворова и «За воинскую доблесть».

– Конкретно этот аппарат изготовили кустарно с использованием пенопласта, скотча и фанеры. Двигатель взяли от обычной газонокосилки, а наведение на цель велось с помощью устройства GPS по заранее выстроенному маршруту. Заправлялся он обычным автомобильным бензином в 6-литровую пластиковую канистру. Такие беспилотники взлетали в ближайшей провинции Идлиб и брали курс на Хмеймим.

Они летали на дальность до 100 км со скоростью от 85 до 125 км/час. Над точкой сброса автоматически отсоединялись бомбы-самоделки, снаряженные элементами поражения из подшипников и гексоген-тротилом, или ручные гранаты. Если БЛА не сбивали, то он возвращался к месту вылета. Нашему спецназу и войскам сирийского генерала Хасана Сухела удалось захватить склад с полусотней беспилотников при освобождении от бандитов города Дейр-эз-Зора в долине реки Евфрат.

Мне вместе со своими штатными расчетами и группой управления пришлось переправляться на левый берег Евфрата. Бои там были жесточайшие, достаточно вспомнить, что именно под этим городом погиб командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов, ставший посмертно Героем России и Героем Сирии. Мы занимались не только борьбой с вражескими беспилотниками. Наша группа с помощью квадракоптеров и БЛА «Орлан-10» осуществляла на разных высотах разведку местности на передовых позициях и в тылу у противника, проводила корректировку огня российской штурмовой авиации, дальней артиллерии и минометов для ближнего боя.

И свалить все на Асада

Не менее смертоносным является и химическое оружие, которым активно пользовались и используют до сих пор террористы в Сирии.

– Причем бандиты его готовили на месте, – рассказал еще один боевой офицер. Капитан не пожелал представляться, но сказал, что долгое время служил в Приморье под Лесозаводском в подразделении войск радиационной, химической и биологической защиты. И в свою крайнюю поездку в Сирию он отправлялся из состава приморского соединения.

– На захваченных территориях боевики устраивали лаборатории и мини-заводы для производства высокотоксичных отравляющих веществ. Представленный на передвижной железнодорожной выставке образец был изъят у террористов в ходе освободительной операции в сирийском городе Дума, недалеко от Дамаска. Наступление сирийских войск под командованием прославленного генерала Хасана Сухеля во главе бригады «тигров пустыни» при поддержке ВКС России было столь стремительным, что бандиты не успели ликвидировать свое (запрещенное всем мировым сообществом!) производство химического оружия. Хотя эти упыри всегда стараются заметать за собой следы, но в этом случае «тигры» перестреляли их на выходе из подвала жилого дома.

Высокотоксичные вещества смешивали в обычных емкостях и заправляли ими самодельные снаряды со взрывателем контактного типа. При соприкосновении с препятствием у снаряда разрушалась оболочка и содержимое распространялось на 150 кв. метров, отравляя все живое. Бандиты из самодельных орудий и минометов вели обстрел на дальность до 4 км. Химические атаки осуществлялись против правительственных войск на передовой и против мирного населения в жилых кварталах, причем в этих случаях сразу же делались заявления для «белых касок» (еще одной запрещенной в России организации. – Прим. авт.) о якобы преступных действиях режима Башара Асада. Также обстрелы велись и баллонами с жидкостью из хлора и аммиака.

От героев былых времен

Наш рассказ будет неполным, если не упомянуть о выставленной на перроне вокзала экспозиции техники и оружия времен Великой Отечественной войны. К тому же приближается 74-я годовщина Великой Победы. Вокруг этой выставки зрителей было не меньше, чем возле стендов с трофеями из Сирии и современным российским вооружением.

– Мы демонстрируем джип «Виллис» 1944 года, доставленный из США по ленд-лизу, и мотоцикл М-72 советского производства, скопированный в 1940 году с немецкого армейского аналога – BMW R71, – рассказал корреспонденту «В» руководитель клуба хранителей автомотостарины Владивостока Антон Тунеголовец. – Коляска снабжена ППД – пулеметом пехотным Дегтярева, именно в таком исполнении они отправлялись с двух советских заводов в войска. На некоторых стояли пулеметы Максима или 82-мм минометы с боеприпасами. Вся техника отреставрирована руками наших энтузиастов и находится в исправном состоянии. В День Победы ее можно увидеть на улицах Владивостока.

Активисты нашего клуба восстанавливают технику, амуницию, огнестрельное и холодное оружие боевой поры, непригодное сейчас к использованию. К примеру, одним из символов Красной армии был пистолет-пулемет Шпагина, знаменитый ППШ. Или каска образца 1936 года, которую сами солдаты называли халкинголкой. Ее, кстати, выкопали на Карельском перешейке – на месте гибели 18-й стрелковой дивизии в 1940 году.

А еще на этой выставке играл патефон и звучали песни военной и послевоенной поры, что так дороги нашим ветеранам. Да и молодежь их с уважением слушает.

Кроме того, на железнодорожной станции Владивостока к приезду поезда «Сирийский перелом» местные воинские части развернули выставку современного вооружения. Свое оружие, снаряжение, технику показали «черные береты» 55-й отдельной бригады морской пехоты, саперы 186-го отдельного морского инженерного батальона, водолазы отдельного аварийно-спасательного отряда и специалисты других соединений ТОФ.

Это было сделано, так сказать, для сравнения. Чтобы россияне знали, каким оружием воюют наши военнослужащие и каким – бандиты.

Пока поют солдаты

А после боя, как поется в известной песне, сердце просит музыки вдвойне. Поэтому гостей праздника радовали артисты забайкальского филиала ансамбля песни и пляски Восточного военного округа. На открытой платформе выступали даурские казаки из Читы и творческие коллективы ТОФ из Владивостока.

Повара из Уссурийской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии угощали штатских солдатской гречневой кашей с тушенкой, хлебом собственной выпечки и горячим чаем из полевых кухонь.

На следующий день, 28 марта, поезд-музей «Сирийский перелом» сделал остановку в Уссурийске.

Справка «В»

Владивосток стал 30-м городом на пути следования эшелона. С момента старта акции – 23 февраля – он прошел уже почти 15 тысяч километров. На Дальнем Востоке поезд проехал по БАМу и Транссибу. Свое движение воинский состав завершит в Москве в конце апреля. Всего он посетит 60 городов. Все экспонаты будут перемещены в музей Вооруженных сил России.

Автор: Николай КУТЕНКИХ