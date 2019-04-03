Где остановку делать будем? Жителей Владивостока просят высказать мнение об общественном транспорте

Жителей Владивостока приглашают принять участие в опросе, который позволит уточнить данные о передвижении пассажиров по городу на общественном транспорте, сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы принять участие в опросе, необходимо зайти в Интернет по ссылке: https://goo.gl/forms/VOeaZ0BNgmsnb7Jm2. На открывшейся странице нужно ответить на вопросы о транспортном обслуживании во Владивостоке. Среди них как общие данные пассажира, так и особенности его передвижения по городу. Так, организаторов опроса интересует, сколько времени горожане тратят на поездки, количество совершаемых пересадок, а также какими маршрутами пользуются владивостокцы.

Напомним, что 14 февраля во Владивостоке начался первый этап работ по комплексному исследованию пассажиропотока на городском общественном транспорте. Его проводят в краевом центре специалисты компании «Сити Транспорт Групп – Сибирь» из Санкт-Петербурга. На всех внутригородских маршрутах идет подсчет пассажиров и количества транспорта.

После получения всех данных питерские специалисты разработают предложения по оптимизации сети, в том числе по закрытию, изменению существующих маршрутов и открытию новых, а также определят оптимальное количество и тип (по вместимости) подвижного состава на маршрутах, интервал его движения по времени суток, в рабочие и выходные дни.

Все это должно способствовать повышению качества транспортного обслуживания населения, оптимизации маршрутной сети, соблюдению норм транспортной безопасности.

Как уже писал «В», последний раз пассажиропоток в городе изучали в 2009 году. Тогда такую работу провели специалисты ВГУЭС. Но за прошедшие десять лет приморская столица сильно разрослась, появились новые микрорайоны, дороги, развязки, мосты. Все это, безусловно, сказалось на пассажирских перевозках. По словам специалистов, где-то маршруты дублируют друг друга, а где-то их надо продлить или, наоборот, сократить. Для того чтобы у администрации города было научное подтверждение этим данным, и проводится это исследование. Городские власти надеются, что пассажиры в итоге только выиграют.

Автор: Отдел новостей «В»