У «Приморочки» остался шанс на бронзу «Приморочка» сняла с себя титул действующего вице-чемпиона первенства России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А». Владивостокский клуб проиграл три матча подряд в полуфинальной серии.

Вслед за двумя поражениями от «Спарты» в Нижнем Новгороде наши землячки уступили им же еще и на родном паркете в спорткомплексе «Олимпиец». Третий матч напоминал битву титанов, он длился два с половиной часа, что близко к рекордному показателю. Что удивительно, дальневосточницы обыграли волжанок по всем основным показателям: по сумме очков – 111:107, по успешным блокам – 18:17. Но, как выяснилось, для общей победы этого не хватило.

На старте встречи ничего не предвещало провального завершения. Наши девушки уверенно захватили инициативу, а на подаче центральной блокирующей Валерии Ореховой вырвались вперед – 20:13. Все перевернулось с ног на голову на подаче сильнейшей соперницы Ольги Шашкиной, перешедшей в этом сезоне в Нижний Новгород из череповецкой «Северянки». С ее легкой руки гости сравняли счет. Если быть точным, то расклеился прием мяча у спортсменок Владивостока. В составе хозяек начались замены. Одна из них оказалась удачной. Еще одна блокирующая Галина Каршакевич сумела перевести дебютный игровой отрезок на сет-бол (ситуация в игре, когда судьбу партии решают буквально одно-два очка. – Прим. ред.). Но не более того, поскольку удача была на стороне волжанок – 24:26.

Во второй партии уже «Спарта» изначально завладела инициативой и легко уходила в отрыв. Приморские барышни лишь на отметке 12:21 спохватились. Их рывок был невероятным, счет сравнялся – 22:22. К сожалению, «Приморочка» не сохранила свой кураж и растеряла мячи в безобидных розыгрышах – 25:27.

Дальше терять было нечего. Тренерский штаб «Приморочки» отправил на площадку наших ветеранов – доигровщика Юлию Гильманову и диагональную Екатерину Громову. Как выяснилось, не зря. Опытные волейболистки сумели повести за собой более молодых коллег и навязать соперницам свою игру. Их разящие удары достигали цели, а оборона гостей не поспевала за виртуозными атаками наших землячек. Вдвоем они заработали больше остальных спортсменок из нашей команды очков в уверенно выигранных третьем и четвертом сетах – 25:20 и 25:19.

Матч перешел на тай-брейк. Состав «Приморочки» на площадке вновь поменялся, чтобы дать возможность отдохнуть ведущим спортсменкам. Нижегородки этим воспользовались и повели в счете – 2:8. Усилиями доигровщика Анастасии Подошвиной, связующей Екатерины Синицыной и вновь подоспевшей Екатерины Громовой удалось сравнять счет на отметке 12:12. Но это все. Волжанки перешли в атаку и завершили победой короткую партию – 12:15, а с ней и весь полуфинал.

– Все нам было по силам в этом матче. Считаю, что ключевым оказался первый сет. Имели невероятное преимущество, но своими руками отдали партию! – пытался найти оправдание поражению главный тренер «Приморочки» Константин Приходько. – Хотя потом вытянули третью и четвертую партии. И даже пытались победить в пятом сете, но поезд уже ушел от нас. Точно так же складывались события и в Нижнем Новгороде, где мы поначалу вели в поединке. Нам не хватает хладнокровия в концовках и выполнения четких установок, за счет которых мы набираем очки. Мы проиграли достойному сопернику. На площадке боролись из последних сил. Особую благодарность выражаю нашим опытным игрокам Юлии Гильмановой и Екатерине Громовой. Надеемся, что в серии за бронзовые медали мы выступим более удачно.

Итак, «Спарта» выходит в финал и будет бороться за звание чемпиона. «Приморочке» предстоят игры за третье место. Соперник еще не определен. Во втором полуфинале бьются «Северянка» и «Тулица».

Вновь предстоит серия до трех побед. Расписание игр за бронзу появится позднее.

Автор: Николай КУТЕНКИХ