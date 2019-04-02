Олимпиада для творческих и молодых В Дальневосточном государственном университете завершается работа XVII Всероссийской олимпиады по музыкально-теоретическим предметам, собравшей почти полсотни музыкантов – самую талантливую, целеустремленную и творческую молодежь со всего Дальнего Востока.

Олимпиада, по сути, эстафета по самым трудным дисциплинам теории и истории музыки. Участников ждали марафон музыкальных диктантов, тестов, викторин, исполнения произведений на фортепиано, пения романсов и песен, а также командные состязания.

Региональная олимпиада по музыкально-теоретическим предметам для учащихся музыкальных школ и колледжей Дальнего Востока проводится с 1986 года раз в два года. Ее задача – показать взаимосвязь трех звеньев музыкального образования (школа – колледж – вуз), обозначить перспективу обучения для школьников, выявить талантливую молодежь. Организаторы олимпиады стремятся привлечь к участию широкий круг школьников и студентов, показать, кто такой музыковед и зачем он нужен. Эти соревнования объединяют не только учащихся, но и педагогов. Для них в рамках олимпиады проводятся курсы повышения квалификации.

Сначала олимпиада была организована исключительно для студентов теоретических отделений музыкальных училищ и колледжей искусств, но с 2006 года для участия стали приглашаться ученики музыкальных школ, а с 2013 года – студенты исполнительских отделений колледжей искусств. Теперь есть возможность проявить себя студентам всех музыкальных специальностей и узнать, что ждет их в профессии. С 2015 года олимпиада получила статус Всероссийской. Конкурсные задания для участников – это тесты, задача по гармонии, задания по музыкальной литературе (викторина, устное выступление), по сольфеджио (диктант, слуховой анализ, исполнение романса или песни), прослушивание по фортепиано.

Самым зрелищным конкурсом традиционно являются командные соревнования.

В этом году кроме участников из Владивостока на олимпиаду приехали музыканты из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Иркутска, Кемерово, Якутска, Благовещенска, Хабаровска, Анивы и других городов Дальнего Востока.

В последние годы задания олимпиады объединяет тематика «Шедевры мировой музыкальной культуры». Это интригующая, приятная для работы тема. Она позволяет участникам уделить больше внимания обзору музыкального искусства в целом и детальному разбору любимого шедевра.

Наряду с традиционными организаторы стараются вводить и новые конкурсные формы. Так, уже второй год в рамках олимпиады силами студентов и преподавателей ДВГИИ реализуется музыкально-просветительский проект «К юбилею великого композитора». Концерт, посвященный юбилею Модеста Мусоргского, прошел в институте искусств в минувшее воскресенье.

С 2017 года победители олимпиады теперь могут стать претендентами на получение гранта президента РФ.

Автор: Анастасия ЛОГАШИНА