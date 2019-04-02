«Прощайте, иллюзии!» – сказала Вирджиния «Прощание с иллюзиями» – так называется выставка живописи и графики художницы Вирджинии Томас, открывшейся на днях в музее современного искусства «Артэтаж».

Вирджиния Томас родилась во Владивостоке, училась в ДВФУ на факультете корееведения. В 2012 году она прошла стажировку в Сеуле, а по возвращении приняла решение изменить направление своего развития и перешла на факультет американистики, а еще через год окончательно решила связать свою жизнь с искусством.

С 2014 по 2017 год обучалась в мастерской Евгения и Оксаны Осиповых, развивая прикладные навыки рисунка и живописи, училась в художественном училище Владивостока.

Вирджиния Томас работает как фриланс-художник, развиваясь в своем собственном направлении. Через свои работы она пытается показать соединение и интеграцию частей внутреннего мира, которые взаимодействуют друг с другом внутри человека и с миром внешним. Ей интересно наблюдать за движениями современной культуры, ее изменениями, а также за изменением общества в целом, которое проходит, как она полагает, на сегодняшний день некие важные внутренние трансформации.

Первая персональная выставка «Прощание с иллюзиями» в «Артэтаже» знакомит нас с внутренним миром молодой талантливой художницы.

Автор: Отдел новостей «В»