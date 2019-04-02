Леопарда снесли – леопарда нарисуют Новое граффити от южноафриканского художника Sonny, возможно, появится во Владивостоке – взамен того, что было разрушено при сносе бывшего здания ДВФУ.

Как известно, комплекс зданий ДВФУ в районе фуникулера был снесен – здесь в ближайшее время начнется строительство музейно-театрального центра. Вместе с бывшим Молодежным центром в небытие ушло и граффити леопарда, созданное Sonny в 2017 году.

В связи с этим природоохранный фонд «Дальневосточные леопарды» решил поддержать создание во Владивостоке новой фрески с изображением редчайшей пятнистой кошки и предложил Sonny еще раз приехать в наш город.

Как сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда», ныне разрушенное граффити было частью проекта Sonny в защиту редких животных. В своем блоге художник написал, что готов вернуться во Владивосток для создания новой фрески.

– Со своей стороны, мы приветствуем эту инициативу художника Sonny и будем ее поддерживать, – говорит Елена Гангало, генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды».

Кроме того, заинтересованность в воссоздании во Владивостоке фрески с редкой кошкой выразил музыкант Илья Лагутенко. По его приглашению Sonny готов приехать в город в рамках фестиваля V-ROX в 2020 году.

Остается только пожелать инициаторам создания новой фрески работы Sonny выбрать для будущего граффити здание, не подлежащее априори сносу, как это было с корпусами ДВФУ, о судьбе которых было известно задолго до 2017 года.

Автор: Отдел новостей «В»