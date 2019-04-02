Сначала дом, потом – дело С начала года в Приморье выдано более 600 земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», сообщили в пресс-службе региона.

Общее количество предоставленных в безвозмездное пользование наделов в крае уже превысило 14 тысяч. Среди владельцев «программных» участков – жители 81 региона России, из них около 90% приморцы, уточнили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморья.

«Участники программы достаточно быстро обживают свои земельные участки. Первым делом строят дома. Как правило, после этого начинают развивать на территории собственный бизнес. Они организуют фермерские хозяйства, сыроварни, занимаются пчеловодством, пекут хлеб и открывают небольшие турбазы, каждый проект индивидуален», – добавил заместитель директора департамента Алексей Ляйфер.

Напомним, что закон о дальневосточном гектаре вступил в силу в июне 2016 года, предоставив право получить бесплатно участок земли всем жителям России. Самым результативным с начала действия программы стал 2018 год – за этот период в крае было выдано более шести тысяч земельных участков.

«Мы получили участок в Надеждинском районе два года назад. Сначала своими руками возвели первый дом, куда переехали семьей, а сейчас рядом – второй, для родителей. Я планирую и дальше заниматься домостроением, но здания пойдут уже на продажу», – рассказал участник программы «Дальневосточный гектар» Максим Губин.

В Приморье участникам программы «Дальневосточный гектар» предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

Автор: Отдел новостей «В»