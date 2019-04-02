Предпенсионеры предпочитают переобучаться на системного администратора и кладовщика В Приморье продолжается реализация программы, позволяющей работающим гражданам предпенсионного возраста пройти бесплатное обучение. Направление на курсы в этом году получат более 700 жителей края, сообщили в пресс-службе региона.

С начала года более 230 приморцев предпенсионного возраста обратились в центры занятости по вопросам профессионального обучения. Из них 80 уже стали обладателями сертификата на прохождение обучения, уточнили в краевом департаменте труда и социального развития.

«В настоящий момент обучение проходят почти 40 граждан предпенсионного возраста. Это жители Владивостока, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Дальнегорска, Красноармейского и Кавалеровского районов и еще восьми муниципальных образований», – отметили в Приморском центре занятости населения.

В списке профессий, по которым уже идет обучение, системный администратор, кладовщик, делопроизводитель, специалист по охране труда, специалист по персоналу, бухгалтер, тракторист-машинист, кондитер, специалист по закупкам, пекарь и другие.

Специалисты напомнили: чтобы бесплатно обучиться на курсах, приморцам, которым до выхода на пенсию осталось пять или менее лет, необходимо лично представить в службу занятости паспорт, страховое свидетельство, трудовую книжку и документ об образовании.

Кроме того, возможность компенсировать расходы на обучение сотрудников этой возрастной категории предусмотрена и для работодателей.

«Компаниям, которые организуют такое обучение, выделяется субсидия из краевого и федерального бюджетов – порядка 68500 рублей на одного сотрудника», – пояснили в департаменте.

Информацию о программах профессионального обучения можно уточнить по телефонам отдела профессионального обучения и профориентации Приморского центра занятости населения: 8 (423) 222-72-15, 246-93-61.

Автор: Отдел новостей «В»