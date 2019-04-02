Ученые не нашли угрозы здоровью морских животных Три рабочие группы, сформированные по решению научного консилиума, завершили комплексное обследование 10 косаток и 87 белух, находящихся в так называемой зоозащитниками китовой тюрьме в бухте Средней, сообщили в пресс-службе ТИНРО-центра со ссылкой на данные ВНИРО.

В состав экспертов, участвовавших в исследованиях, вошли ученые ННЦ биологии моря ДВО РАН, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН, Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Дальневосточного федерального университета, ветеринары, тренеры и инструкторы Центра океанографии и морской биологии (Москвариум) и Приморского океанариума.

Ученые вели работу в трех направлениях: оценивались состояние здоровья животных, условия их содержания и состояние окружающей среды в бухте.

Были взяты образцы крови и слизистых верхних дыхательных путей по микробиологическим показателям, отобраны гидрохимические пробы воды из бухты Средней, которые позволят оценить экологическую ситуацию в районе содержания.

Все анализы были направлены в независимые лаборатории. На каждое животное составлен акт ветеринарного обследования, достоверность которого подтверждена подписями всех членов рабочей группы.

По каждому направлению с учетом полученных результатов анализов будет подготовлен подробный отчет, который передадут на рассмотрение консилиума, запланированного на середину апреля.

По итогам ветеринарного осмотра косаток и белух и наблюдений за их поведением можно констатировать, что подавляющее число морских животных находится в удовлетворительном состоянии и их здоровью ничего не угрожает.

Озабоченность у членов консилиума вызывает только состояние двух белух: у одной обнаружены следы обморожения кожных покровов на спине, у другой – рана на заднем краю левого плавника. Для них были разработаны индивидуальные планы и рекомендации по лечению.

Автор: Отдел новостей «В»