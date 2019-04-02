Во Владивостоке проверят, кто платит зарплату в конвертах В столице Приморья Владивостоке стартовал месячник по легализации трудовых отношений, сообщили в пресс-службе мэрии.

Его задача – проинформировать население и работодателей о негативных последствиях неформальной занятости и зарплаты в конвертах, а также об ответственности за нарушение трудового законодательства. Мероприятия в рамках месячника продлятся до 30 апреля.

Организатором месячника выступает администрация города, специалисты которой совместно с налоговой инспекцией, Государственной инспекцией труда в Приморском крае, а также правоохранительными органами и КГБУ «Приморский центр занятости населения» ведут планомерную работу по снижению неформальной занятости.

Так, в рамках акции на предприятиях и в организациях города планируется распространить около 6 тысяч анкет. Заполнить их, анонимно ответив на несколько вопросов, могут все желающие. Кроме того, разработан ряд памяток для работников и работодателей, которые также распространяют в различных городских учреждениях. Помимо этого, в апреле пройдут рейды на предприятиях Владивостока по выявлению и предупреждению неформальной занятости.

«Подобные акции давно стали традиционными, проводим их дважды в год», – отметил начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Леонид Симанчук.

Проблема неформальной занятости, то есть работы без официального трудоустройства, по-прежнему остается во Владивостоке негативной тенденцией. Сегодня в городе насчитываются сотни компаний, где заработная плата выплачивается в конвертах. Чаще всего такие условия создает работодатель, однако нередко подобное положение вещей устраивает и самих работников.

Напомним, что в краевом центре продолжают работу телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, серой заработной платы и зарплаты ниже установленного размера:

– в Государственной инспекции труда в Приморском крае (тел. 226-96-63, 226-89-38),

– в администрации города (тел. 2614-444, 2614-485),

– в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока» (тел. 226-74-82).

Работники и работодатели могут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений:

– в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города (пр. 100 лет Владивостоку, 94),

– в КГБУ «Приморский центр занятости населения» (ул. Пушкинская, 13).

Автор: Отдел экономике «В»