Военные расследуют гибель солдата в Приморье Комиссия командования Восточного военного округа и правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели военнослужащего воинской части в Уссурийске.

«По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате суицида. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, – сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ВВО.

Информация о гибели 18-летнего солдата появилась на странице челябинской правозащитницы в Facebook Валерии Приходько. Она написала, что по просьбе матери военнослужащего обратилась в Минобороны, Главную военную прокуратуру и к командующему ВВО с просьбой расследовать гибель солдата.

Автор: Отдел новостей «В»