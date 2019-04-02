Рейс из Владивостока в Токио станет ежедневным Авиакомпания «Аврора», выполняющая международные и межрегиональные рейсы из Владивостока, а также внутрикраевые перевозки, перешла на летнее расписание. Новый график будет действовать до 26 октября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе края со ссылкой на информацию авиакомпании, в течение летнего сезона увеличится количество международных рейсов «Авроры» из Владивостока. Так, с учетом востребованности полетов в Токио жителями Приморья в летний сезон добавится еще три частоты, и рейс в Токио будет ежедневным.

«Помимо этого, «Аврора» предлагает еще четыре международных рейса из Владивостока: в Сеул – 14 рейсов в неделю, в Пусан – ежедневно, в Пекин – два рейса в неделю, в Харбин – до четырех рейсов в неделю», – отметили специалисты.

Также будут осуществляться внутрикраевые рейсы по десяти маршрутам: Владивосток – Дальнегорск и Владивосток – Кавалерово – семь раз в неделю (в пик сезона – 10), Владивосток – Терней – шесть раз, Владивосток – Преображение – пять рейсов, Владивосток – Пластун – три рейса, Владивосток – Дальнереченск и Дальнереченск – Восток – дважды в неделю. Также из Тернея будут четыре раза в неделю выполняться рейсы в Светлую и по одному рейсу в Амгу и Единку.

Отметим, что с помощью чартерных программ компании «Аврора» приморцы смогут отправиться два раза в неделю из Владивостока в Муданьцзянь и три раза из Владивостока в Яньцзи.

В краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что на субсидирование полетов внутренней авиации в бюджете Приморья на 2019 год запланировано 200 миллионов рублей. Это позволит сохранить доступность билетов для пассажиров.

Автор: Отдел новостей «В»