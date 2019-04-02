Рюкзак с оружием нашел. И спрятал в гараже Во Владивостоке сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, в боксе гаражно-строительного кооператива на улице Чкалова оперативники обнаружили целый арсенал: взрывоопасные предметы (гранаты, тротиловые шашки, взрыватели), автомат марки АК и пистолет марки ТТ, не зарегистрированные в установленном порядке, а также патроны к ним.

Сотрудники уголовного розыска установили и личность владельца оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Им оказался 46-летний житель приморской столицы. В отделе полиции мужчина дал признательные показания и рассказал, что нашел рюкзак с оружием и хранил его в гараже.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающее наказание за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов. В настоящее время полицейские проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к иным преступлениям.

Автор: Отдел новостей «В»