Лесных пожаров нет, но особый режим не отменили В Приморье последние лесные пожары были ликвидированы 30 марта в Партизанском районе, и, по данным на понедельник, 1 апреля, в крае новые палы не зарегистрированы, сообщили в пресс-службе региона.

Отметим, что для тушения лесных пожаров в Приморье создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 3 тысяч единиц техники. Краевые власти обещают, что пожарные части оснастят новой техникой и увеличат штрафы за поджог сухой травы.

Как напомнили в департаменте лесного хозяйства, особый противопожарный режим действует в девяти районах Приморья.

«Это Хасанский, Ханкайский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Кавалеровский, Пожарский районы, а также Уссурийск и Дальнегорск. Жители края должны соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещено разводить костры в лесах и выжигать сухую траву», – отметили в ведомстве.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону 112, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

Автор: Отдел новостей «В»