Бурятия осваивается в ДФО В конце прошлого года Республика Бурятия и Забайкальский край были включены в состав Дальневосточного федерального округа. До этого оба региона входили в Сибирский федеральный округ, где числились депрессивными регионами. С тех пор эксперты не перестают подсчитывать, какие территории и округа выиграли от перестановки слагаемых, какие возможности открываются перед новыми членами ДФО.

Недавно во Владивостоке прошел День иностранного инвестора, в котором принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов. Этот пост 43-летний политик занял буквально накануне перехода региона под юрисдикцию Дальневосточного округа.

Алексей Цыденов поделился мнением с корреспондентом «В» о плюсах перехода в состав ДФО.

– Алексей Самбуевич, что вам территориально ближе?

– Географически и исторически мы все-таки причисляем себя к Восточной Сибири. У нас даже Якутию считают ее неотъемлемой частью. А ведь Бурятия гораздо ближе к центру Сибири. И освоение земель шло с запада на восток. Многие наши земляки приложили руку к развитию тихоокеанских территорий.

Нам интересно другое. Федеральный центр выделил Дальнему Востоку существенные преференции. И мы теперь также ими активно пользуемся. Они значительны, республика и ее жители это уже почувствовали. К примеру, снизились цены на авиабилеты, начались выплаты на третьего ребенка, включились механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, ряд других направлений. В ходе нынешнего совещания наша республика получила субсидии на социальные объекты в размере 6 миллиардов рублей. И хотя в составе ДФО мы лишь с конца прошлого года, поддержка появилась сразу, а не прописана в планах на будущее улучшение. Конечно, для нас такая помощь является значительным подспорьем.

– На Дне инвестора присутствуют иностранцы, желающие вложить свои средства в бизнес на востоке России. Бурятия вызывает интерес у капиталистов?

– Состоялся целый ряд интересных и перспективных встреч с зарубежными инвесторами. Нам удалось обстоятельно пообщаться с представителями крупного бизнеса Республики Корея и Японии. К примеру, японских партнеров заинтересовали наше производство топливных гранул из древесных отходов и возможность их экспорта на электростанции Страны восходящего солнца. Островное государство делает ставку на экологически чистые виды топлива, и мы им можем его предложить.

А еще они хотели бы экспортировать… наше сено. К сожалению, мы их запрос пока не можем удовлетворить. Тех объемов, которые в Бурятии заготавливают за лето, едва хватает, чтобы обеспечить собственные нужды. Ведь в республике активно развиваются мясная и молочная отрасли сельского хозяйства.

Кроме того, Бурятия может предложить для поставок за рубеж продукцию тяжелого машиностроения. В первую очередь это гражданские вертолеты Ми-8 в различных модификациях. Как известно, они пользуются повышенным спросом в странах Азии. Так же как древесина и полуфабрикаты из леса. В настоящее время республика поставляет за границу немного товаров. Огромным спросом в Китае пользуются наши кондитерские изделия. Еще востребована продукция Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Традиционно пользуются спросом за границей уголь и нефрит.

В наших планах также наладить на территории Бурятии совместное с китайскими инвесторами производство для последующего экспорта косметики, продуктов питания, лекарственных растений. Уже есть рамочные соглашения на создание тепличных хозяйств для выращивания овощей, ягод.

– В Бурятии планируется создание территорий опережающего развития?

– Да. Пока одобрена организация четырех площадок, на двух из них вовсю кипит работа. В списке предприятий, которые станут резидентами ТОРов в Бурятии, – тепличное хозяйство, транспортно-логистический комплекс, цех по производству мяса птицы.

– Вы ведь и раньше бывали во Владивостоке. На ваш взгляд, сильно изменилась приморская столица за последние несколько лет?

– Несчетное количество раз приезжал в ваш город. Я ведь по соседству в Хабаровске четыре года прожил. Что могу сказать? Впечатляют изменения. То, каким красивым становится Владивосток. К таким же преобразованиям мы стремимся в Улан-Удэ и во всей Бурятии.

Автор: Николай КУТЕНКИХ