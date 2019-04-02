Дачников приглашают на лекции и фестиваль цветов Во Владивостоке продолжается цикл бесплатных обучающих занятий для садоводов и огородников, сообщили в пресс-службе мэрии.

Принять участие в мероприятиях приглашаются все желающие. Еженедельно по субботам занятия будут проходить на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета (проспект Острякова, 2, ауд. 14004).

В апреле уроки будут посвящены выращиванию смородины, крыжовника и картофеля, а также применению ЭМ-технологий (эффективные микроорганизмы) в саду и огороде. Кроме этого, на конец месяца запланирована поездка членов Союза садоводов Владивостока на фестиваль цветов в Уссурийск.

Лекции будут начинаться в 10 часов. При себе необходимо иметь паспорт, в университете действует пропускной режим, добавили в городском Союзе садоводов.

Расписание занятий:

6 апреля – «Смородина, крыжовник: сорта, рекомендованные для юга Приморья, защита от вредителей и болезней»;

13 апреля – «Картофель: сорта, агротехника выращивания и защиты от вредителей и болезней»;

20 апреля – «ЭМ-технологии: применение в саду и огороде».

27 апреля – поездка на фестиваль цветов в садовый центр «Zагород» (Уссурийск).

В плане занятий могут быть изменения, о них будет сообщено дополнительно.

Автор: Отдел новостей «В»