Бизнесу уготовили десять номинаций
Владивостокских бизнесменов приглашают принять участие в ХI ежегодном городском конкурсе «Предприниматель года». Документы можно подать до 25 апреля в МКУ «Центр развития предпринимательства», сообщили в пресс-службе мэрии.
Организаторами конкурса выступают: администрация Владивостока и МКУ «Центр развития предпринимательства».
В 2019 году в конкурсе представлены десять номинаций среди лучших организаций (индивидуальных предпринимателей) в следующих сферах:
– розничной торговли;
– производства (за исключением продуктов питания);
– производства продуктов питания;
– бытовых, социальных услуг и в области культуры, досуга и развлечений;
– туризма и гостиничных услуг;
– транспорта и услуг автосервиса;
– общественного питания;
– информации и связи;
– строительства, проектирования и архитектуры;
– в области права, бухгалтерского учета, консалтинга и аудита.
Конкурс «Предприниматель года» проводится с целью поощрения лучших субъектов малого и среднего бизнеса Владивостока, вносящих вклад в социально-экономическое развитие города, а также с целью формирования положительного общественного мнения о деятельности предпринимательства приморской столицы.
Автор: Отдел новостей «В»