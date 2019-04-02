Бизнесу уготовили десять номинаций Владивостокских бизнесменов приглашают принять участие в ХI ежегодном городском конкурсе «Предприниматель года». Документы можно подать до 25 апреля в МКУ «Центр развития предпринимательства», сообщили в пресс-службе мэрии.

Организаторами конкурса выступают: администрация Владивостока и МКУ «Центр развития предпринимательства».

В 2019 году в конкурсе представлены десять номинаций среди лучших организаций (индивидуальных предпринимателей) в следующих сферах:

– розничной торговли;

– производства (за исключением продуктов питания);

– производства продуктов питания;

– бытовых, социальных услуг и в области культуры, досуга и развлечений;

– туризма и гостиничных услуг;

– транспорта и услуг автосервиса;

– общественного питания;

– информации и связи;

– строительства, проектирования и архитектуры;

– в области права, бухгалтерского учета, консалтинга и аудита.

Конкурс «Предприниматель года» проводится с целью поощрения лучших субъектов малого и среднего бизнеса Владивостока, вносящих вклад в социально-экономическое развитие города, а также с целью формирования положительного общественного мнения о деятельности предпринимательства приморской столицы.

Автор: Отдел новостей «В»