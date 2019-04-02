Игорь Пушкарев: «Ждать осталось недолго» Сегодня, 2 апреля, в 11 часов по московскому времени (18 часов в Приморье) в Тверском суде Москвы начнется оглашение приговора экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, экс-директору компании «Востокцемент» Андрею Пушкареву и экс-директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову.

«Дорогие друзья! 2 апреля в Тверском суде города Москвы судья огласит приговор мне, моему брату Андрею и Андрею Лушникову, – написал Игорь Пушкарев на своей странице в соцсети Facebook. – Откровенно говоря, для меня предыдущий месяц был непростой. Как говорится, ждать и догонять сложнее всего.

Онлайн-трансляцию из зала суда в Москве будет вести информационное агентство VladNews.ru. Ждать осталось недолго, присоединяйтесь.

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Автор: Отдел новостей «В»