Медуза с лимоном – от старости и ломоты в костях Ученые ДВФУ разработали сухую смесь для приготовления напитка из морских животных и цитрусовых.

Главными ингредиентами экзотического коктейля стала добавка из тихоокеанской медузы ропилемы и экстракт лимона или апельсина. Разведенный в воде концентрат имеет привычный вид фруктового сока, но обладает повышенным содержанием аминосахаров, витаминов, флавоноидов, минеральных веществ и наделен антиоксидантными свойствами.

Как сообщила пресс-служба вуза, медуза ропилема традиционно используется в пищевых технологиях у народов Восточной Азии. Она обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, но в водах Приморья появляется только во время теплого сезона. Сбор сырья для экспериментов и создания смеси производился биотехнологами в октябре у побережья Владивостока.

– Добавку из медузы мы получаем путем переработки ее тканей с помощью ферментного препарата химотрипсина. Из одного килограмма медузы получается 1,8 грамма порошка, в составе сухой смеси добавка из медузы составляет от 7 до 15 процентов, а в самом напитке – 1,5–3 процента, – уточнила один из авторов разработки доцент Александра Юферова.

Биотехнологи отмечают, что у нового продукта есть несколько преимуществ. Добавка из медузы содержит аминосахара, которые выполняют специфические функции в организме, входя в состав слизистых веществ, стекловидного тела глаза, синовиальной жидкости суставов, регулируют свертываемость крови, играют важную роль при некоторых инфекционных заболеваниях.

– В ходе исследований мы установили, что при совместном применении компонентов животного (добавка из медузы) и растительного (экстракт из цитрусовых) происхождения их полезная активность оказывается в 10 раз выше действия этих компонентов по отдельности и равна активности аскорбиновой кислоты, – добавила Александра Юферова.

Специалисты Школы биомедицины ДВФУ являются авторами многих уникальных разработок в области питания. В их числе – хлеб с гребешком, цветной шоколад с экстрактом женьшеня, мармелады на основе отвара водорослей с добавками из дальневосточных ягод и экстракта околоплодника ореха маньчжурского.

Автор: Отдел новостей «В»