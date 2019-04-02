В приморской столице готовятся к параду Победы На базе филиала учебного центра ВМФ в понедельник, 1 апреля, прошла первая тренировка парадных расчетов частей Владивостокского территориального гарнизона, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Планируется, что в параде, который пройдет 9 Мая, примут участие более 1700 человек, включая батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск. По центральной улице приморской столицы – Светланской, в День Победы торжественно пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского суворовского военного училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Впервые в параде Победы примет участие парадный расчет военнослужащих-женщин.

В механизированной части парада будут представлены зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400, береговые ракетные установки «Бастион», и комплексы ПВО «Оса». Также по центру города проедут зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», современные бронетранспортеры БТР-82А, различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины. Впервые жителям и гостям столицы Приморья будут показаны бронеавтомобили «Тигр». Всего более 50 единиц.

Генеральная репетиция парада во Владивостоке состоится 7 мая. До этого времени в разном составе будет проведено порядка 15 тренировок.

9 Мая в 22 часа по местному времени силами Тихоокеанского флота будет дан праздничный салют. С территории Владивостокской крепости залпы фейерверка будут производиться расчетами салютных установок 2А-85, а для звукового сопровождения используют две гаубицы Д-30.

Автор: Отдел новостей «В»