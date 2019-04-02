В бой с лидером послали молодых В прошедшем 29-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги владивостокский «Луч» навязал борьбу лидеру турнира – «Тамбову» из одноименного города. Более того, еще за 15 минут до финального свистка дальневосточники выигрывали у лучшей команды первого футбольного дивизиона России. Но удержать победу не смогли…

Поединок на выезде состоялся в минувшую субботу на искусственном газоне крытой футбольной арены в Тамбове, поскольку открытый стадион находится на реконструкции – клуб «Тамбов» усиленно готовится к выступлению в премьер-лиге.

То, что все эксперты ставили на «горожан», ни у кого не вызывало сомнений. А перед самым матчем у «желто-синих» еще и случились серьезные кадровые проблемы – встречу по разным причинам (травмы, семейные обстоятельства) пропускали Кирилл Марущак, Илья Визнович и Виктор Патрашко. А вот Андрей Часовских не присутствовал на поле по договоренности между клубами, поскольку он является воспитанником «горожан». Особенно обескровленной оказалась линия обороны приморской команды.

Несмотря на это, гости вышли на поле с решимостью дать бой более сильному сопернику. И нашим землякам три четверти матча удалось доминировать в игре. Так, в первом тайме «тигры» очень надежно прикрыли свой тыл благодаря уверенной игре в середине поля, не позволяя сопернику выходить на ударные позиции. Более того, у нашего вратаря и капитана команды Александра Котлярова серьезной работы до перерыва практически не было.

Зато сами приморцы могли преуспеть в наступлении, создав у ворот хозяев несколько опасных моментов. К примеру, на 20-й минуте отличный удар нанес наш полузащитник Дмитрий Калугин, однако мяч просвистел впритирку со штангой. Еще через семь минут великолепный шанс был у хавбека Андрея Павленко, мощный удар которого с близкой дистанции с огромным трудом отразил голкипер «Тамбова».

После перерыва «Луч», невзирая на подбор классных игроков «Тамбова», продолжил атаковать ворота хозяев. Одно из таких наступлений успешно завершилось. На 48-й минуте приморский нападающий Руслан Гордеев нанес разящий удар в створ и вывел свою команду вперед – 0:1.

К сожалению, удержать победный счет «Луч» не сумел. Неприятности начались на 66-й минуте, когда арбитр матча Павел Кукуян из Сочи за вторую желтую карточку удалил с поля Андрея Павленко. К этому моменту основной костяк нашей команды уже подустал, а полноценной замены не было. Зато в деле были проверены сразу три молодых игрока. В матче против лидера дебютировали приморские воспитанники Дмитрий Калугин, Антон Кротов и Илья Постухов. Первая игра в ФНЛ и сразу против лидера.

От поражения хозяевам удалось уйти на 75-й минуте встречи, когда отличился тамбовский нападающий Хасан Мамтов, – 1:1. А еще через 10 минут хозяевам вновь удалось реализовать большинство, это тамбовский хавбек Андрей Мурнин вывел свою команду вперед – 2:1.

– Наш соперник в этой игре выполнил свою задачу. Очередная победа – это шаг в высшую лигу, «Тамбов» всеми силами стремится туда, – отметил по итогам матча главный тренер «Луча» Рустем Хузин. – У нас немножко другие задачи. Несмотря на все трудности, нам нужно сохранить прописку в ФНЛ и костяк нашего коллектива. Сегодняшней командной игрой я доволен. Смогли хороший гол забить, могли еще добавить. Если смотреть объективно, то до удаления в составе «Луча» опасных моментов у наших ворот не было. Глупая ошибка с удалением все испортила…

Несмотря на поражение, наша команда сохранила за собой 13-е место в турнирной таблице. Однако уже вплотную к приморцам подобрались аутсайдеры. На одно очко отстают «Химки», на два – «Балтика». Далее расположились клубы в зоне вылета. В этом сезоне «тигры» уже находились в числе неудачников. Но на излете первого круга чемпионата сумели с самого дна подняться на 10-ю позицию, сумев не проиграть 12 матчей подряд. Почему бы не повторить этот успех?

Следующую игру футболисты «Луча» проведут 7 апреля на своем поле против столичной команды «Чертаново». Москвичи находятся на 5-м месте, имея в своей копилке на восемь очков больше.

Автор: Николай КУТЕНКИХ