Хлопай ушами и взлетай… Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит экранизация знаменитого мультика «Дамбо», ужасы «Проклятый дом» и «Мы», отечественный триллер «Амбивалентность», шведская мелодрама «Парк развлечений», немецкая комедия «100 вещей и ничего лишнего», а также комедия с Мэттью МакКонахи «Пляжный бездельник».

«Дамбо» (6+)

Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слоненка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слоненка. К делу подключается энергичный предприниматель Вэндевер, который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия «Сказочная страна».

«Проклятый дом» (18+)

Отец с 12-летним сыном приезжают в сельский штат Вермонт, чтобы восстановить старый дом. Там они сталкиваются со злым духом прежней владелицы дома, и чем дальше продвигается ремонт, тем сильнее становится злобный призрак.

«Амбивалентность» (18+)

Два друга, два молодых психиатра, очень по-разному воспринимают жизнь. Один хочет поступать правильно. Второй – ставить эксперименты. Один – прилежный ученик. Второй – нарушитель спокойствия. Но выдержит ли их дружба испытание страстью к одной женщине? Это интригующая история о необычном любовном треугольнике и о том, что безумие ближе, чем кажется.

«Парк развлечений» (16+)

Два парка развлечений соперничают за внимание посетителей. В ход идут фокусы, магия, трюки, а также воровство, шпионаж и предательство. Они готовы удивлять любой ценой. Юноша и девушка из враждующих кланов вопреки запрету полюбили друг друга. Есть ли у этой истории шанс на счастливый конец?

«100 вещей и ничего личного» (18+)

Лучшие друзья Пауль и Тони, находясь буквально в шаге от богатства, на спор отказываются от всего своего имущества, чтобы доказать, что вещи не имеют на парней никакого влияния. Ставки высоки, а их пари оказывается под угрозой, когда на горизонте появляется симпатичная девушка. Ведь сложно произвести впечатление, когда ты миллионер без штанов…

«Пляжный бездельник» (16+)

Отвязный тусовщик по кличке Лунный пес плевать хотел на все общественные нормы. Все, что ему нужно, это бабки на выпивку и пляжные вечеринки. Но если он не допишет поэму, то не получит наследства покойной жены. И стоит ли из-за этого париться?

«Мы» (18+)

Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ