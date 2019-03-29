Мастер музыкального реализма В последний день марта в концертном зале Дальневосточного института искусств в рамках XVII Всероссийской олимпиады по музыкально-теоретическим предметам для учащихся профессиональных образовательных учреждений и детских школ искусств состоится концерт, посвященный 180-летию со дня рождения Модеста Мусоргского.

Как рассказали организаторы, уже второй год в ДВГИИ реализуется музыкально-просветительский проект «К юбилею великого композитора», направленный на привлечение внимания музыкантов всех уровней профессиональной подготовки к великим именам зарубежной и отечественной музыкальной культуры.

Первый концерт проекта состоялся в 2017 году, он был посвящен 220-летию со дня рождения великого австрийского композитора-романтика Франца Шуберта. Сегодня – в 2019-м – внимание организаторов привлекла яркая фигура композитора отечественного, русского классика Модеста Мусоргского.

Он – представитель музыкального реализма, по праву считается одним из ярких композиторов XIX века. В историю русской музыки Мусоргский вошел как гениальный, подлинно народный художник, борец за содержательность художественного творчества. Имя этого величайшего композитора, создавшего самобытную вокальную лирику и фортепианную музыку, оперы «Борис Годунов», «Сорочинская ярмарка», «Хованщина», циклы «Картинки с выставки», «Детская», «Песни и пляски смерти», выделяется особенной значимостью.

На концерте прозвучит вокальная и инструментальная музыка Мусоргского в исполнении лауреатов и дипломантов международных конкурсов – студентов и преподавателей ДВГИИ. Вход свободный. Начало в 18 часов.

Автор: Анастасия ЛОГАШИНА