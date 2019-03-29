Аншлаг, клакер и марионетки – школьникам рассказали историю театра В рамках Года театра в России в библиотеках проходит цикл мероприятий для школьников, в которых дети проявляют оживленный интерес к истории и видам театра, к актерскому мастерству.

Виртуальное путешествие в мир театра прошло в рамках программы «Закулисье» в библиотеке № 16 для юных владивостокцев, сообщили в муниципальном учреждении культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система». Познакомившись с историей театра и театрализованных представлений, ребята разбирались с видами и типами театров. А началась встреча с чтения отрывка с описанием театра на Арбатской площади из повести Софьи Могилевской «Театр на Арбатской площади».

Виртуальное путешествие помогло школьникам убедиться в различиях театральных форматов. Ребята посмотрели видеосюжеты с фрагментами постановок из театров разных видов – из Московского театра оперетты, из Большого театра оперы и балета с фрагментами постановок балета «Щелкунчик» и «Призрак оперы», театра «Лицедеи». Большое впечатление произвела на ребят работа актеров театра теней из Англии, огромный восторг и смех вызвали актеры-звери из Театра зверей им. Дурова.

Подробнее остановились на кукольном театре. Чтобы почувствовать себя актерами, с помощью мягких игрушек – героев литературных произведений ребята разыграли небольшое представление по произведению Алана Милна «Винни Пух и все-все-все».

К Всемирному дню театра было приурочено мероприятие «От спектакля к спектаклю». Ученикам, пришедшим в библиотеку № 15, специалисты рассказали о создании и развитии театрального искусства в России.

Школьники с интересом узнавали о крепостных и домашних театрах, о придворном театре царя Алексея Михайловича, публичном театре Петра I, о том, кто такие бутафор и суфлер, что такое аншлаг и клакер, о том, какой непростой была жизнь первых российских актеров. Многие из ребят уже не один раз побывали в театрах Владивостока и смогли сами рассказать о правилах поведения в театре, об амплуа артистов, о декорациях и сценических эффектах, а также ответить на вопросы театральной викторины.

Однако наибольший интерес вызвал у ребят процесс перевоплощения. Узнав о том, что в старину женские роли исполняли мужчины, мальчики примеряли на себя женские образы. При помощи обычных платков и незатейливых париков они пытались показать, как путем несложных манипуляций из обычного хулигана можно превратиться в царевну или из кухарки в мушкетера. Аплодисменты одноклассников не смолкали, и можно заключить, что в лице этих ребят российский театр приобрел новых горячих поклонников.

Час познания «Все о театре» прошел также в библиотеке № 4. Школьникам рассказали, как развивался театр, каким он был в Древней Греции и Египте, когда появился в России.

Ребята также вспомнили все театры нашего родного города. Виртуально они побывали в каждом из них. Презентация «Виды театра» помогла детям разобраться в сложной терминологии: театр оперы, драмы, пантомимы и др.

Очень интересно прошло представление и знакомство с театром кукол. Ребята на примерах познакомились с верховыми, срединными и низовыми куклами. Более подробно рассмотрели и надели на руки перчаточные и пальчиковые куклы. А кукла-марионетка просто ожила в детских руках.

Автор: Отдел новостей «В »