«Рыбак» ждет гостей Приморская картинная галерея открыла цикл выставок «Художники-юбиляры-2019», посвященный приморским художникам, которые в нынешнем году отмечают юбилеи.

Формат вернисажей – выставка одного произведения. В Оливковом зале галереи – на первом этаже – посетители смогут познакомиться с лучшими произведениями приморских авторов. В течение года будут выставлены работы художников Виктора Серова, Ильяса Зинатулина, Александра Берлина, Владимира Олейникова, Ольги Калюжной, Татьяны Лимоненко и многих других авторов.

Двенадцать работ мастеров-юбиляров будут сменять друг друга один раз в месяц в течение всего года.

Первым из цикла выставок одной картины стало произведение Евгения Макеева «Изгнание из рая».

А с 22 марта по 21 апреля Приморская картинная галерея представляет работу Виктора Серова «Рыбак».

Виктор Серов – многогранный мастер. Его творческий поиск начался с освоения художественного опыта постимпрессионизма, в дальнейшем приведший его к кратковременному увлечению соц-артом. Он изучал технику письма старых голландских мастеров, постигая и осваивая вековые секреты особенной выразительности монохромной живописи. Обращение к эстетике примитива, народного лубка у Виктора Серова – следствие интереса к детскому творчеству, понимания им прелести и свежести наивного искусства. Представленный на выставке «Рыбак» – прекрасная тому иллюстрация.

Вход на выставку одной картины – свободный.

Автор: Отдел новостей «В »