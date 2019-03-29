Нильской долины дивный цветок Одну из самых красивых и ярких опер Джузеппе Верди – «Аиду» – готовит к постановке Приморская сцена Мариинского театра.

Как сообщила пресс-служба театра, премьера состоится 11, 13 и 19 апреля. Спектакль будет представлен в оригинальной постановке заслуженного деятеля искусств России режиссера Мариинского театра Алексея Степанюка. Музыкальный руководитель – главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков.

Зрителям представят знаменитое произведение в классическом прочтении и масштабных декорациях. Яркую сценографию Алексея Степанюка и стилизованные костюмы Варвары Евчук дополнит использование современной видеопроекции одного из ведущих российских специалистов Вадима Дуленко. Постановку танцевальных сцен осуществит хореограф Илья Устьянцев.

Главные партии готовят ведущие солисты оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Для подготовки непростого музыкального материала с вокалистами был специально приглашен концертмейстер миланского театра «Ла Скала» Массимилиано Булло.

«Аида» станет четвертой оперой Джузеппе Верди в репертуаре Приморской сцены, а также второй оригинальной постановкой сезона-2018/19, созданной специально для приморской публики.

Джузеппе Верди написал оперу «Аида» в 1870 году по заказу хедива (правителя) Египта для Каирского оперного театра. Это и стало определяющим фактором в выборе сюжета. В основе либретто лежит история из древнего папируса, найденного ученым-египтологом. Действие оперы разворачивается во времена правления фараонов. Однако Верди вывел на первый план личную драму героев – запретную любовь полководца египтян Радамеса и эфиопской рабыни Аиды – «нильской долины дивный цветок», как называет ее Радамес. Драматически насыщенное действие, неожиданные сюжетные повороты, удивительно красивые арии и экзотический колорит сделали «Аиду» любимейшим названием в репертуаре музыкальных театров по всему миру.

Автор: Отдел новостей «В»