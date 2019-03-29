Обнимашки: против стресса и для укрепления иммунитета Устроил я тут в выходные прогулку по центру Владивостока – уж очень хороша была весенняя погода. Проходя по нашему Арбату, то есть по пешеходной зоне улицы Адмирала Фокина, столкнулся со своим давним приятелем, с которым уже больше года не виделись.

Как водится, обнялись, разговорились о детях и внуках, о работе и здоровье. И, довольные встречей и общением, далее мы пошли каждый своей дорогой.

Но буквально через десять метров меня остановили две девушки с плакатом «Обними меня!»

– Зачем? – опешил я от неожиданности.

– Для хорошего настроения, – сказала мне девчушка побойчее. – Вы знаете, каждому человеку нужно обниматься не менее четырех раз в день. После объятий улучшается настроение у каждого из обнявшихся. Когда мужчина и женщина обнимаются, происходит обмен энергиями – пара становится ближе друг к другу.

– Но ведь мы-то незнакомы, – пытался я парировать.

– В древних восточных писаниях говорится, что обнимашки укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца, нормализуют давление, способствуют выделению гормонов счастья, заряжают положительной энергией, поднимают настроение, успокаивают, снижают стресс, устраняют депрессию, создают чувство защищенности и безопасности, исключают страх и беспокойство, укрепляют отношения и сближают людей, повышают самооценку, – продолжала тараторить она.

– Ну раз так, давайте обнимемся, – согласился я.

И мы обнялись. Тут я и вправду заметил, что мне стало лучше и поднялось настроение. На прощание спросил, откуда они. Выяснилось, что они студентки Тихоокеанского медицинского университета. По своей инициативе проводят одноименную акцию, которая уже несколько лет кочует по городам и весям России. Вот теперь добралась и до нашего города.

Я прогулялся по набережной. И обратил внимание, что там была еще одна группа молодых людей с такими же плакатами. Не то чтобы к ним очередь выстраивалась, но постоянно кто-то подходил и обнимался. Граждане были разных полов и возрастов. Даже мамочки отдавали своих малых деток на руки для объятий. А еще заметил, что россияне оказались не самыми активными. Зато каждый иностранный гость с улыбкой соглашался обняться.

А что, ведь жизнь после обнимашек действительно становится чуточку лучше.

Автор: Николай КУТЕНКИХ