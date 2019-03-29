«Амазонка» покоряет вершины Хорошая новость для всех российских поклонников самбо пришла из швейцарской Лозанны. Этот вид спорта получил признание Международного олимпийского комитета (МОК).

Сразу оговоримся, что самбо стало олимпийским видом спорта пока на временной основе. Однако уже на ближайших летних Играх-2020 в Токио состоятся демонстрационные поединки. Там же МОК планирует объявить об официальном и постоянном признании. Стало быть, еще через четыре года на Олимпиаде-2024 в Париже мужчины и женщины начнут бороться за медали в разных весовых категориях.

А поскольку женская школа самбо во Владивостоке является одной из лучших в России, то наши девушки вполне смогут на Олимпийских играх во Франции сразиться за честь страны.

То есть выступить смогут те наши самбистки, которые прямо сейчас осваивают азы борьбы и выступают на своих первых соревнованиях. К примеру, в конце марта состоялись сразу два турнира во Владивостоке и Уссурийске.

В столице Приморья прошло открытое лично-командное первенство города по самбо среди девушек 2005-2006 годов рождения. В нем приняли участие 80 спортсменок из Владивостока, Уссурийска, Артема, Большого Камня, Хороля, Краскино, Дальнегорска, Кировки и Ярославки. Соперничество было очень острым. Спортсменки практически из всех представленных клубов смогли завоевать награды.

А вот в командном зачете высшие места на пьедестале почета заняли соответственно Владивостокский центр спортивной подготовки «Амазонка», детско-юношеская спортшкола «Богатырь» (Владивосток) и центр дополнительного образования детей «Отечество» (Хороль).

Следом состоялся открытый турнир Уссурийска по самбо среди девушек памяти мастера спорта Юлии Олейник. Наши землячки из «Амазонки» завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Среди девушек 2004-2005 годов рождения победительницами стали Анжелика Яровая (до 37 кг), Юлия Богданова (до 43 кг), Анастасия Новикова (до 47 кг) и Карина Щерба (до 51 кг).

Как знать, может, кто-то из них поднимется на пьедестал почета в олимпийском Париже. Стремиться всегда надо именно к высшему достижению. И тогда даже самая недоступная цель покорится.

Автор: Николай КУТЕНКИХ