«Амазонка» покоряет вершины

Хорошая новость для всех российских поклонников самбо пришла из швейцарской Лозанны. Этот вид спорта получил признание Международного олимпийского комитета (МОК).

29 март 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4491 (6196) от 29 март 2019

Сразу оговоримся, что самбо стало олимпийским видом спорта пока на временной основе. Однако уже на ближайших летних Играх-2020 в Токио состоятся демонстрационные поединки. Там же МОК планирует объявить об официальном и постоянном признании. Стало быть, еще через четыре года на Олимпиаде-2024 в Париже мужчины и женщины начнут бороться за медали в разных весовых категориях. 

А поскольку женская школа самбо во Владивостоке является одной из лучших в России, то наши девушки вполне смогут на Олимпийских играх во Франции сразиться за честь страны.

То есть выступить смогут те наши самбистки, которые прямо сейчас осваивают азы борьбы и выступают на своих первых соревнованиях. К примеру, в конце марта состоялись сразу два турнира во Владивостоке и Уссурийске. 

В столице Приморья прошло открытое лично-командное первенство города по самбо среди девушек 2005-2006 годов рождения. В нем приняли участие 80 спортсменок из Владивостока, Уссурийска, Артема, Большого Камня, Хороля, Краскино, Дальнегорска, Кировки и Ярославки. Соперничество было очень острым. Спортсменки практически из всех представленных клубов смогли завоевать награды.

А вот в командном зачете высшие места на пьедестале почета заняли соответственно Владивостокский центр спортивной подготовки «Амазонка», детско-юношеская спортшкола «Богатырь» (Владивосток) и центр дополнительного образования детей «Отечество» (Хороль).

Следом состоялся открытый турнир Уссурийска по самбо среди девушек памяти мастера спорта Юлии Олейник. Наши землячки из «Амазонки» завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Среди девушек 2004-2005 годов рождения победительницами стали Анжелика Яровая (до 37 кг), Юлия Богданова (до 43 кг), Анастасия Новикова (до 47 кг) и Карина Щерба (до 51 кг). 

Как знать, может, кто-то из них поднимется на пьедестал почета в олимпийском Париже. Стремиться всегда надо именно к высшему достижению. И тогда даже самая недоступная цель покорится.

Автор: Николай КУТЕНКИХ